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For The King, Epic Store’da ücretsiz oldu
Yılın büyük bir kısmında her hafta iki adet oyun vererek oyuncuların yüzünü güldüren Epic Games bu hafta For The King adlı RPG türü strateji oyununu ücretsiz hale getirdi. Epic Store üzerinden hesabınıza eklediğinizde kalıcı olarak sahip olacağınız oyun kendine has bir kitleye sahip. Özellikle düşük sistem gereksinimi sebebiyle tavsiye ettiğimiz yapım, uzunca bir oyun süresine de sahip.
Önümüzdeki hafta ise Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands adlı oyunları ücretsiz olarak kütüphanemize ekleyebileceğiz. Bugünden itibaren 30 Nisan 18:00 tarihine kadar kütüphanenize eklediğinizde kalıcı olarak sahip olacağınız oyunu ve gereksinimlerini sizler için listeledik.
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For The King
IronOak Games tarafından geliştirilen sıra tabanlı bir macera oyunu olan For The King, hayatta kalma mekanikleriyle doğru hamleleri yapmamızı gerektiriyor. Oyun içerisinde karakterinizi kaybettiğinizde, bu sadece kelime anlamıyla sınırlı kalmıyor. Toplamda üç karakterle başladığımız yapımda, her karakterin kendine has özelliği ve sınıfı bulunuyor.
Saldırılar ve özel yetenekler için birçok yapımdan farklı kendine has bir dinamiğe sahip oyunda yapmamız gereken şey kaos kaplı toprakları kurtarmak. Ayrıca oyunun beğenilen bir çok oyunculu modu olduğunu da belirtelim.
Sistem gereksinimleri
Minimum
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core2 Duo E4300 / AMD Athlon Dual Core 4450e
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GTX / AMD Radeon HD 3850
- VRAM: 1 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Önerilen
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-4570T / AMD FX-6100
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon HD 7850
- VRAM: 2 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Oyunları elde etmek için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından For The King için ayrılan bağlantılara giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemek için son gün 30 Nisan.
Akıllı Telefonlar
Realme X3 SuperZoom özellikleri sızdırıldı!
Realme X3 SuperZoom olduğu tahmin edilen RMX2086 model kodlu cihaz daha önce Geekbench’de ortaya çıkmıştı. Bugün itibarıyla modelin Bluetooth sertifikası da ortaya çıktı.
Söz konusu cihaz her iki sızıntı kaynağında da RMX2086 model numarasıyla görüldü. Bluetooth sertifikasyonunda yalnızca cihazın Bluetooth 5.1 bağlantı teknolojisine sahip olduğu görülüyor.
Geekbench performans testi veri tabanından sızan özellikler ise cihazın teknik özelliklerini ortaya koyuyor. X3 SuperZoom, 12 GB RAM ile birlikte Snapdragon 855+ yonga setini barındırıyor. Bunlara ek olarak cihaz kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak.
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Söz konusu akıllı telefon, adından da anlaşılabileceği gibi kamera odaklı bir model olacak. Realme X3 SuperZoom, 20X’e kadar hibrit yakınlaştırma sunabilen bir telefoto lense sahip olacak.
Cihazın pek çok sertifikasyon kurumunun veri tabanında ortaya çıkması piyasaya çıkışının oldukça yakın olduğu anlamına geliyor. Haberimize konu olan akıllı telefon modelinin fiyatı ile ilgili bir bilgi şu an için bulunmuyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Vivo S6 5G yeni renk seçeneği ile geliyor!
Vivo S6 5G, markanın”Streamer Secret” adını verdiği yeni renk seçeneği ile geliyor!
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Vivo S6 5G geçtiğimiz ay siyah, beyaz ve mavi modelleri ile tanıtılmıştı. Ardından Vivo, yeni modelinin renk seçeneklerine “Streamer Secret” adını verdiği yeni bir rengi eklemeye karar verdi. Yeni renk tasarımında; turuncu, mor ve mavi tonları arasındaki geçişler göze çarpıyor.
Vivo S6‘nın yeni rengi 30 Nisan itibari ile satışta olacak. Ancak yeni renk seçeneğinin hangi depolama ve hafıza donanım seçeneğine geleceği ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.
Vivo S6 modelinin özellikleri arasında 6.44inç AMOLED ekran, 48MP ana kamera, Exynos 980 çipset ve 4,500mAh batarya bulunuyor. Ayrıca Vivo S6, 6/8GB RAM ve 128/256GB depolama alanı olmak üzere iki farklı seçenek ile geliyor.
Haber
Opera tarayıcısına Instagram’a hızlı erişim geldi!
Opera, Instagram uygulamasını masaüstü tarayıcısına entegre ettiği yeni sürümünü yayınladı. Bu sayede kullanıcılar Instagram’ın birçok özelliğine tarayıcıdan üzerinden erişebilecekler.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsün önüne geçebilmek için elimizde bulunan en iyi önlem sosyal mesafeyi korumak ve kendimizi izole etmek. Hal böyle olunca insanlar evlerinde kaldığı süre boyunca ya oyun oynuyor ya da sosyal medya üzerinden vakit geçiriyor. Chromium temelli internet tarayıcısı, kullanıcıların sosyal medya deneyimlerini mobil cihazlarının yerine masaüstünden ve kendi tarayıcısından yapılmayı hedefliyor.
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Dünyada en çok tercih edilen tarayıcılarından biri olan Opera, rakiplerine kıyasla daha ön plana çıkabilmek için birçok yeni özellik denedi. Son sürümlerinde WhatsApp ve Facebook Messenger‘ı zaten tarayıcıya dahil ettiğini biliyoruz. Şirket bu yeniliklere ek olarak şimdi de Instagram uygulamasını tarayıcıda kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
YouTube üzerinden paylaşılan videoya göre şirket, Opera 68 sürümü ile birlikte kullanıcılar artık Instagram Hikayelerine, mesajlarına ve akışlarına doğrudan Opera’nın masaüstü tarayıcısından ulaşabilecekler. Şirket, yeni güncelleme ile kullanıcılara masaüstünde mobil tarayıcı deneyimi yaşatmayı hedefliyor.
Opera ürün müdürü Maciej Kocemba, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada: “İnsanlar hangi sosyal medya platformlarını kullanacaklarını ve bunlara hangi cihazda erişeceklerini tercih etmeyi sever. Instagram’ı, arkadaşlarına ve sevdiklerine daha iyi erişim sağlamak ve Instastories’i izlemek veya yorum ve DM yazmak için geniş bir ekran ve klavye kullanma rahatlığına sahip olmalarını sağlamak için entegre ediyoruz. Sosyal medyanın insanların dikkatinin dağılmasının ve telefonlarını sürekli kontrol etmesinin ana nedenlerinden biri olduğunu tespit ettik. İnsanlar sonunda telefonlarını bırakabilecek. Opera’da Instagram kullanmak daha zevkli olacak.”ifadelerine yer verdi.