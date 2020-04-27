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Alien Isolation, Alien Günü şerefine Steam’de 2.95 TL!
Alien Isolation, Alien Günü şerefine Steam‘de 2.95 TL! Alien serisinin ilgi çeken oyunu Alien Isolation, 26 Nisan Alien Günü şerefine, 28 Nisan saat 20‘ye kadar Steam‘den %95 indirimle 2.95 TL‘den alınabilecek.
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Alien Isolation, korku oyunu denince akla ilk gelen oyunlardan biri. İncelemelerde 8’in üzerinde not ortalamasına sahip Alien Isolation, 1979 yapımı Alien filminin yaşattığı korku ve gerilimi oyunculara vaadetmekte. Birçok siteden olumlu yorum alan Alien Isolation, Steam kullanıcılarına 28 Nisan saat 20‘ye kadar 2.95 TL‘lik fiyatıyla sunuluyor. Oyunun orijinal fiyatı üzerinden yapılan %95‘lik indirim son dönemde gördüğümüz en büyük indirimlerden. Oyun türünü seven ya da bu önemli oyunu arşivine eklemek isteyenlerin indirim süresi sona ermeden oyunu 2.95 TL‘den Steam Kütüphaneleri’ne eklemeleri mümkün…
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For The King, Epic Store’da ücretsiz oldu
Yılın büyük bir kısmında her hafta iki adet oyun vererek oyuncuların yüzünü güldüren Epic Games bu hafta For The King adlı RPG türü strateji oyununu ücretsiz hale getirdi. Epic Store üzerinden hesabınıza eklediğinizde kalıcı olarak sahip olacağınız oyun kendine has bir kitleye sahip. Özellikle düşük sistem gereksinimi sebebiyle tavsiye ettiğimiz yapım, uzunca bir oyun süresine de sahip.
Önümüzdeki hafta ise Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands adlı oyunları ücretsiz olarak kütüphanemize ekleyebileceğiz. Bugünden itibaren 30 Nisan 18:00 tarihine kadar kütüphanenize eklediğinizde kalıcı olarak sahip olacağınız oyunu ve gereksinimlerini sizler için listeledik.
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For The King
IronOak Games tarafından geliştirilen sıra tabanlı bir macera oyunu olan For The King, hayatta kalma mekanikleriyle doğru hamleleri yapmamızı gerektiriyor. Oyun içerisinde karakterinizi kaybettiğinizde, bu sadece kelime anlamıyla sınırlı kalmıyor. Toplamda üç karakterle başladığımız yapımda, her karakterin kendine has özelliği ve sınıfı bulunuyor.
Saldırılar ve özel yetenekler için birçok yapımdan farklı kendine has bir dinamiğe sahip oyunda yapmamız gereken şey kaos kaplı toprakları kurtarmak. Ayrıca oyunun beğenilen bir çok oyunculu modu olduğunu da belirtelim.
Sistem gereksinimleri
Minimum
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core2 Duo E4300 / AMD Athlon Dual Core 4450e
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GTX / AMD Radeon HD 3850
- VRAM: 1 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Önerilen
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-4570T / AMD FX-6100
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon HD 7850
- VRAM: 2 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Oyunları elde etmek için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından For The King için ayrılan bağlantılara giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemek için son gün 30 Nisan.
Haber
Call of Duty: Warzone hilecileri birbirleriyle eşleştirecek
Call of Duty’nin yapımcı firması Infinity Ward, nihayet COD: Warzone içerisinde oyuncuları isyan ettiren hile problemine değindi. Bu haftadan itibaren, oyuncular Warzone veya Modern Warfare içinde şüpheli birini rapor ettiklerinde, kişinin yasaklanması halinde bir geri dönüş bildirimi alacaklar.
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Hile ile savaşta alınan ek önlemler arasında, özel güvenllik güncelleştirmeleri ve hilecileri aynı oyun içerisine eşleştirme gibi yenilikler de bulunuyor. Yakın zamanda ölüm ekranı ve gösteri modları için oyuncu raporu seçeneği daha işlevsel hale getirilecek. Özelliğin bilgisayar korsanlarını ölüm ekranından takip ederek, rapor işlevselliğiyle birlikte daha efektif olacağı düşünülüyor.
Ek olarak, bazı iyi oyuncuların yanlış anlaşılarak rapor edilmesiyle sistemde nasıl bir etki bırakacağı ise henüz belli değil. Oyuncular bu konuda endişesini dile getirirken, yanlış anlamayla rapor edilen iyi oyuncuların için nasıl bir mekanizmanın işleyeceğini ve hilecilerden nasıl ayırt edilebileceğini merak ediyor.
Geçen hafta oyuncuların, hilecilerden kurtulmak için çapraz platform özelliğini devre dışı bıraktığını duymuştuk. Görünen o ki Infinity Ward, yeni özelliklerle tartışmalara bir çözüm bulma arayışında. Güncellemenin sunucular için geçen gece yayınlandığını düşünürsek, etkilerini göstermesi haftaları bulabilir.
Fortnite sonunda Google Play Store’a eklendi!
Epic Games‘in çıkardığı ve hala geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Fornite, Google Play Store‘a eklendi. Firmalar sonunda aralarında anlaşma sağladı.
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Epic Games Fortnite konusunda geri adım attı!
Fortnite piyasada oldukça hareketli günler yaşattıktan sonra bildiğiniz üzere mobil platformlar içinde çıkarılmıştı. Android ve IOS platformları için uyarlanan oyunun çıkışının üzerinde 18 ay geçti. Bu süre zarfında sıkıntısız bir şekilde oynanabilen oyun, Android tarafında bazı bürokratik meseleler nedeniyle Google Play Store yerine kendi internet sitesi üzerinden indirilebilir olmuştu. Google Play Store uygulamasına oyununu yüklemek istemeyen Epic Games, bu kararından vazgeçti. Firma çıkışından 18 ay sonra, Fortinte Android‘i Google Play Store uygulamasına yükleme kararı aldı. Kararın ardından en büyük sebep ise, Google‘ın kendi mağazasına yüklenen oyunlarına sağladığı imkanlar. Güvenlik ve güncelleme konularında oyuncuları uğraştırmamak için çaba gösteren Google, Epic Games‘in tercihi olmuş.
Oyunun yinede Google Play Store dışında da indirilebileceğini belirten firma, oyun içi satın alımlar konusunda Google ile yaşanılan problemleri geride bırakmış gibi gözükmüyor. Google‘ın kendi ödeme yönetiminin kullanılması konusunda ki ısrarı nedeniyle yaşanan bu gerginlik, muhtemel teknik sorunlar nedeniyle şimdilik askıya alınmışa benziyor. Ancak Epic Games her fırsatta Google‘ın politikalarının değişmesi gerektiğini umduklarını belirtmekten geri durmuyor. Google Play Store üzerinden ulaşılabilen oyun şu an ülkemizin yer aldığı bölgeye eklenmemiş olsa da yakın zamanda geleceğini kesin bir dille söyleyebiliriz. Ayrıca hala da kendi sitesi üzerinden telefonunuza yükleyebilirsiniz.