Hafıza kartı ile SIM kart birleşiyor! SuperSIM yolda!

SIM kart günümüzde telefonları telefon yapan yegane şey diyebiliriz. İnternete bağlanmaktan telefon ile görüşmeye kadar her işimizi halletmemize yarayan SIM kartlar hafıza kartlarıyla birleşiyor.

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Peki nedir bu SuperSIM?

SuperSIM teoride, microSD kart ile SIM kartın birleştirilmiş hali olarak bizleri karşılıyor. Harici depolama için kullanılan microSD kartlar içerisine SIM kart yerleştirilerek cihazlarda alan tasarrufu sağlamak amaçlanıyor. Aynı kart üzerine yapılan bu tasarım sayesinde, akıllı telefonlar içerisinde yer alan kart tepsileri de görünüş olarak değişebilir. Zira standart microSD karttan bağımsız bir tasarımı olan SuperSIM‘ın Çin’de yavaş yavaş kullanımının yaygınlaştığı görülmekte. Ayrıca SuperSIM kartları sayesinde, günümüzde ortalama 128KB değerinde olan SIM kart hafızaları da arttırılmış olacak. Bunun yanı sıra değişen tepsi tasarımları sayesinde artık kullanıcıların SuperSIM ile birlikte bir adet daha SIM kart kullanma imkanı oluşacak. Çin‘de China Telecom ile bellek üretimi yapan UNIIC firmaları SuperSIM konusunda iş birliği anlaşması yaptı. Bu gelişmelerin ardından Çinli telefon üreticilerinin alacağı aksiyon bu teknolojinin gideceği yönü bizlere gösterecek gibi gözüküyor.

SuperSIM‘in avantajları olduğu gibi dezavantajları da oldukça fazla. Öncelikle ilk dezavantajın fiyat konusunda olduğunu tahmin etmek çok zor değil. Zira 32 GB depolama seçenekli SuperSIM kart 14 dolara, 64 GB‘lık versiyonu ise 28 dolar seviyelerinde satılmakta. Öte yandan, Apple ve OnePlus firmaları akıllı telefonlarında her hangi bir SD kart girişi bulundurmuyor. Güvenlik nedeniyle SIM kart dışından bir kart girişini cihazlarında istemeyen firmalar, bu gelişme karşısında nasıl aksiyon alacaklar merak konusu. Ayrıca bu atılımın ülkemizde görülüp görülmeyeceği de soru işareti. Zira kullanıcılar kişisel verilerinin telefon operatör şirketlerine gidip gitmeyeceği netlik kazanmadı. Yine de daha önce de belirttiğimiz gibi Çinli telefon üreticilerinin bu yolda alacağı aksiyon bu teknolojik atılımın kaderini belirleyecek.