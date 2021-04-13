Realme 8i, ekran özellikleri ve yonga setiyle ortaya çıktı!

Çin Telekomünikasyon Ekipmanı Sertifikasyon Kurumu (TENAA), günün erken saatlerinde yeni bir Realme telefonu ortaya çıkardı. Cihaz, RMX2205 kod adıyla listede görüntülendi. Rapora göre bu cihaz, 5G desteği sunan ucuz bir telefon olma yolunda. RMX2205 kod adıyla görüntülenen cihazın Realme 8i olarak adlandırılacağı iddia ediliyor. Paylaşılan rapor, cihazın ekran özelliklerini ve yonga setini listeliyor.

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Realme 8i, nasıl bir ekrana sahip olacak?

Realme 8i, ön kamera için küçük bir deliği bulunan 6.43 inçlik bir ekran ile gelecek. Cihazın ekranı, parmak izi tarayıcısı bulunan AMOLED bir panel olacak. Bununla birlikte listeye göre akıllı telefon, 158,5 x 73,3 x 8,4 mm boyutlarında ve ufak bir kamera çıkıntısıyla geliyor. Realme 8i’nin işletim sistemi, Android 11 olacak ve bununla birlikte Realme UI’ın en güncel sürümü de ön yüklü olarak karşımıza çıkacak. Telefonun 4400 mAh değerinde ve tahminlere göre 65W hızlı şarj desteğine sahip bir bataryası bulunacak.

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Realme 8i, entegre bir 5G modeme sahip MediaTek Dimensity serisi bir yonga seti ile gelecek. Bu yonga setinin orta segmente uygun olması muhtemel gözüküyor. Şirketler, 5G desteği bulunan ucuz telefonları piyasaya sürmeye başladı. Realme de akıllı telefon pazarında uygun fiyatlı 5G telefonlar ile yerini alacak. TENAA görüntülerinde cihazın siyah rengi, arka tarafta bulunan “Dare To Leap” sloganıyla ortaya çıktı.

Digitimes Research’e göre 2020 yılında dünya çapında 280 milyon adet 5G telefon sevkiyatı gerçekleşti. Bu yıl ise yaklaşık 550 milyon 5G destekli akıllı telefon satışının gerçekleşmesi beklenemekte. Realme ise X7 serisi ve GT Neo ile 5G akıllı telefon satışlarında önemli başarılar elde etti. Önümüzdeki Realme 8 serisi ile de bu başarıyı sürdürmesini bekliyoruz.

Realme 8 5G, 21 Nisan’da geliyor!

Realme, geçtiğimiz ay Realme 8 adlı akıllı telefonunu tanıttı. Şimdi ise şirket, bu cihazın 5G destekli yeni bir varyantını piyasaya süreceğini açıkladı. 21 Nisan’da tanıtılması beklenen cihaz, şirketin resmi Facebook hesabında kısa bir video ile ortaya çıktı. Bu videoda cihazın arka tarafında “Dare To Leap” sloganı bulunmamakta. Ayrıca bu telefonda taban modele göre arka kamera modülünden bir kamera eksilecek. Bununla birlikte 64 MP çözünürlüğe sahip ana kamera yerine 48 MP çözünürlüklü bir kamera göreceğiz. Bunların, 5G desteğinin eklenmesiyle birlikte maliyeti düşürmek için gerçekleştirilen adımlar olduğunu tahmin ediyoruz.

Yayınlanan video klipte, Realme 8 5G’nin ön tarafı gösterilmiyor. Ancak cihazın sol üst köşede nokta delik tasarımlı selfie kamerası ile gelmesi muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte, telefonun Realme V13 5G’nin yeniden adlandırılması ile geleceği yönünde tahminler mevcut. Eğer gerçekten bu durum gerçekleşirse, cihazın MediaTek Dimensity 700 yonga setinden gücünü alacağını söyleyebiliriz. Telefon, Geekbench’te 8 GB RAM ve Android 11 işletim sistemiyle ortaya çıktı. Ayrıca cihaz, FCC listesine göre 5000 mAh batarya ile gelecek. Bu özelliklerin tamamı Realme V13 5G modelinde bulunmakta. Diğer söylentiler ise cihazın 30W hızlı şarj desteği ile geleceği yönünde. Ayrıca 6 GB RAM seçeneği bulunan farklı bir varyant da görebiliriz. Önümüzdeki günlerde lansman tarihine kadar cihaz hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkmasını bekliyoruz.