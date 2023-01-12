OpenAI şirketi tarafından yaratıldığından bu yana, kullanıcılarıyla doğal bir şekilde konuşan bir yapay zekâ olan ChatGPT aracı, karışık yorumlara ve tepkilere neden oldu. Bazıları bu modeli internetin geleceği olarak görürken, bazıları da bu özelliğin tehlikeli şekillerde kullanılabilecek bazı kusurları olduğunu belirtiyor.

Örneğin Check Point Research’teki (CPR) siber güvenlik araştırmacıları, ChatGPT’nin dijital suçlular tarafından sistemlere zarar veren ve kurbanların verilerini çalan virüsler olan kötü amaçlı yazılımları ve fidye yazılımlarını mükemmelleştirmek ve hatta sıfırdan oluşturmak için kullanıldığını fark ettiler.

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Raporun arkasındaki ekip, yeraltı hacker forumlarında siber suçluların ChatGPT yardımıyla kötü amaçlı yazılım oluşturmanın yollarını tartıştığı gönderiler bulduğunu söyledi. Bu, diğer kötü amaçlı seçeneklerin yanı sıra sözde bilgi hırsızlarını, kripto para birimi araçlarını da içeriyor.

Bu bağlamda, yayınlar ayrıca yapay zekanın kullanımının kolay olacağını, yani çok deneyimli olmayan bilgisayar korsanlarının bile suç işlemesine yardımcı olacağını söylüyor.

İçindekiler Yasadışı destek

Yasadışı destek

Ayrıca, CPR çalışması bazı bilgisayar korsanlarının ChatGPT’yi yasadışı operasyonlar için bir destek yazılımı olarak kullanacağını da göstermektedir. Gönderilerden birinde, bir suçlunun OpenAI’nin aracının yardımıyla diğer bilgisayar korsanlarının hassas veriler, silahlar ve hatta uyuşturucu gibi çalıntı öğeleri takas edebilecekleri bir pazar yeri oluşturduğunu ortaya koyduğu bildirildi.

Check Point’in Tehdit İstihbaratı ekibinin başkanı Sergey Shykevich, “Siber suçlular ChatGPT’yi oldukça cazip buluyor. Son zamanlarda, bilgisayar korsanlarının bunu kötü amaçlı kod oluşturmak için kullandıklarına dair kanıtlar görüyoruz.” diye uyarıyor.

ChatGPT, bilgisayar korsanlarına iyi bir başlangıç noktası sunarak onların süreçlerini hızlandırma potansiyeline sahip. ChatGPT, geliştiricilere kodlarında yardımcı olmak için iyi amaçlarla kullanılabileceği gibi, kötü amaçlarla da kullanılabilir. Bu raporda çok temel araçlara bakmış olsak da yapay zeka araçlarını kullanan daha sofistike tehditlerin ortaya çıkması sadece bir zaman meselesi.