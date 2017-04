Netflix’in popüler dizisi The Dark Overlord kullanıcı isimli bir saldırgan tarafından ele geçirildi. Hacker bölümlerin elde olduğunu kanıtlamak için dizinin ilk gölümünü yayınladı ve diğer stüdyoların yapımlarının da elinde olduğunu açıkladı.

Yayınlanan bölümlerin gerçek olup olmadığına dair bir açıklama gelmedi. Şirket bu durumun farkında olduklarını ve üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Diğer taraftan Hacker 13 bölümlük sezonun ilk 10 bölümünü de The Pirate Bay isimli torrent sitesine yükledi.

Who is next on the list? FOX, IFC, NAT GEO, and ABC. Oh, what fun we're all going to have. We're not playing any games anymore.

— thedarkoverlord (@tdohack3r) April 29, 2017