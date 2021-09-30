Otomotiv
HABAŞ, Honda’nın Eski Fabrikasında Yerli Otomobil Üretecek!
Japon otomotiv devi Honda, yeniden yapılanma stratejisi kapsamında Şekerpınar fabrikasındaki üretime son verdi. Dev fabrikanın yeni sahibi HABAŞ Topluluğu olurken, şirketin yerli hibrit otomobil üretimi hazırlığında olduğu söyleniyor.
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HABAŞ, Şekerpınar’da Yerli Hibrit Otomobil Üretmeye Hazırlanıyor!
Elektrikli otomobillere yönelmeye karar veren Honda, Avrupa’daki mevcut fabrikalarını kapatacağını açıklamıştı. Bu kapsamda İngiltere’deki fabrikasını Temmuz ayında kapatan marka, Türkiye fabrikasındaki üretimi ise bugün sona erdirdi. Honda’nın 1992 yılından bu yana otomobil ürettiği fabrikayı HABAŞ satın alırken, fabrikanın akıbeti şimdiye kadar belirsizliğini koruyordu.
Dünya Gazetesi’nin haberine göre, Şekerpınar’daki fabrika otomobil üretimine devam edecek. HABAŞ yetkililerine dayandırılan açıklamada, fabrikada yerli hibrit otomobil üretileceği belirtiliyor. Üretim için 30’a yakın mühendislik şirketiyle görüşme yapıldığı ifade edilirken, ayrıca Honda’nın kapanan İngiltere fabrikasındaki ekipmanların da satın alınarak Türkiye’ye getirildiği söyleniyor. Personel tarafında ise fabrikadaki mevcut çalışanların bir kısmına teklif götürüldüğü de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.
HABAŞ Topluluğu’nun sahibi Mehmet Rüştü Başaran, sıkı bir araba koleksiyoneri olarak biliniyor. Başaran’ın bir süredir otomobil üretmek istediği söylenirken, bu konuda nasıl bir planının olduğu ise bilinmiyor. Mevcut bir markanın üretiminin Türkiye’de yapılmasının yanı sıra sıfırdan bir marka oluşturulması ihtimaller arasında yer alıyor. HABAŞ’ın Honda fabrikasında ne yapacağı ile ilgili yakın zamanda resmi bir açıklama beklendiğini belirtelim.
HABAŞ Topluluğu Hakkında
Hamdi Başaran’ın 1956 yılında kurduğu HABAŞ, gaz üretimi ve dağıtımı konusunda sektörün lider firması konumunda. Bunun yanında şirket, yıllık 3 milyon tondan fazla demir-çelik üretimi de yapıyor. Ayrıca HABAŞ’ın 1997 yılında özelleştirilen Anadolubank’ın en büyük hissedarı konumunda olduğu belirtiliyor.
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HABAŞ, Honda’nın Eski Fabrikasında Yerli Otomobil Üretecek!
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