Gülen yüz 40 yaşına girdi. Mesallarımızı bir sıcaklık ve mizah dokunuşuyla süsleyen yuvarlak sarı gülen yüz ifadesi olmadan çevrimiçi sohbetlerimiz gerçekten ne olurdu? Peki, bugün dijital iletişimde hatırı sayılır bir yer edinen ve sayısız çeşidi bulunan ilk küçük ikonlar hayatımıza nasıl girdi?

Bilgisayar çağının küçük bir devrimcisi olan gülen suratın mucidi üniversite profesörü Scott Falman‘dır. Pittsburgh’daki Carnegie Mellon Üniversitesi’ndeki meslektaşlarına, düzenli konuşmalarının mizahi doğasını belirtmek için bir sembol benimsemelerini öneren kişi oydu.

Bu ifade nasıl orata çıktı?

İşte Scott Falman’ın ifadeyi ortaya çıkaran diyaloğu:

19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman :-).

Gönderen: Scott E Fahlman

Gönderen: Scott E Fahlman Şaka işaretleri için aşağıdaki karakter dizisini öneriyorum:

:-).

:-). Yandan oku. Aslında, mevcut eğilimler göz önüne alındığında, şaka olmayan şeyleri işaretlemek muhtemelen daha ekonomiktir. Bunun için şunları kullanın

:-(.

İlk dijital gülen yüz ifadesi ortaya çıktıktan sonra, göz kırpan ;-), şaşırmış görünen :-O veya alaycı bir şekilde dilini çıkaran 😛 gibi başka ifadeler de yaratıldı.

Falman tarafından yaratılan ilk karakterlerin farklı cinsiyetler, ten renkleri, özellikler ve yaşlara sahip “gerçek” insan yüzlerine kadar uzanmasıyla birlikte, ifadelerin mevcut olanakları sonsuzdur. Ayrıca yiyecek, hayvan, ulaşım ve her türlü gündelik sembol ve nesne temsilleri de mevcut.

Birçok kişi tarafından toplu olarak emoji olarak bilinen simgelerin veya “çıkartmaların” kullanımı genel olarak artmaktadır. WhatsApp mesajlaşma uygulaması 3.600’den fazla seçenek sunuyor, ancak özellikle kullanıcı sıklığında en üst sıralarda yer alanlar bunlar. Geçtiğimiz yıl, sevinç gözyaşları döken yüz dünya genelinde en çok kullanılan emoji olurken, onu kırmızı kalp takip etti. İlk onda ayrıca başparmak yukarı, gülen yüz ve öpücük gönderen yüzün yanı sıra sarı gülen yüz de yer alıyor.

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İnternetin benimsenmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte, karakter dizileri de sonunda popüler bir zevke dönüştü ve “İfadeler” olarak adlandırıldı. Bunların kullanımı 1990’larda çevrimiçi forumlarda ve sohbetlerde hızla artmış ve orijinal figürler için bir dizi varyasyon ortaya çıkmıştır.

Kaomojiler ve Emojiler

Aynı dönemde, ifadelere alternatif bir “dil” de yaratıldı: kaomoji. Kullanıcılar daha fazla ifade gücüne sahiptir, daha fazla karakter yazabilir ve dizileri yatay olarak okuyabilir. Cazibesine rağmen, format uluslararası düzeyde ancak yakın zamanda, 2010’larda başlayan “Mem Çağı “nın başlangıcında daha fazla ün kazandı.

Şu anda, metin mesajlarında en yaygın ifade biçimi emojiler ve ardından WhatsApp ve Telegram’da popüler olan çıkartmalardır. Bununla birlikte, orijinal İfadeler “emekliye ayrılmış” olsa da, önemleri ortaya çıkışlarından onlarca yıl sonra bile iletişim trendlerine yansımaya devam etmektedir.

Kaynak: Gizmodo