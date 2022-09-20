TikTok’lardan oluşan bir koleksiyon geçtiğimiz günlerde kitlesel fonlama sitesi Patreon’u “raporları görmezden gelmek ve çocuk cinsel istismarı materyali (CSAM) yayınlayan hesaplardan bilerek kazanç sağlamakla” suçlayarak viral oldu. Ancak platform temsilcileri suçlamaları reddetti ve yayınlanan videoları bir “komplo” olarak nitelendirdi.

Patreon’a göre, yanlış bilginin yayılması iş ilanı sitesi Glassdoor’daki sahte bir gönderiden kaynaklandı. Patreon’un, çocukların “müstehcen fotoğraflarını sattığı” iddia edilen hesaplarla ilgili raporlara yanıt vermeyi reddettiği ve daha sonra güvenlik ekibinin üyelerini kovduğu bildirildi. İçerik üreticileri, kesintilerin çalışanların CSAM’ı platformda tutma emirlerine uymamaları nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti.

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Bu arada Patreon, “izleyicilerin yanlışlıkla” şüpheli içeriğin yayılmasıyla “küçük ölçekli personel değişikliklerini” ilişkilendirdiğini söylüyor. Patreon’un ABD’deki politika başkanı Ellen Satterwhite ayrıca “Patreon’un çocukların veya gençlerin cinselleştirilmesine karşı sıfır toleransı olduğunu ve bu politikayı ihlal eden tüm kullanıcıları ve ilgili tüm içerikleri kaldıracağını” da sözlerine ekledi.

Vice’ın raporuna göre, “müstehcen fotoğraflar” aile hesapları ve “yaş oyunu” durumlarında yer alan yetişkin modellerin bulunduğu hesapların bir karışımından alınmıştır. Yani, ilgili kişiler başkalarına farklı bir yaştaymış gibi davranmış veya çocuk gibi davranmışlardır.

Hesabın yaratıcısı sonunda Patreon ve diğer platformlardan yasaklandı.

Kaynak: ArsTechnica