Özellikle League of Legends ve Valorant oyunlarıyla tanınan Riot Games, Hyper Front adlı oyununun “Valorant’ın önemli bölümlerini kopyaladığı” gerekçesiyle Çinli teknoloji şirketi NetEase’e dava açıyor. Buna silahlar, karakterler ve haritalardaki benzerlikler de dahildir.

Polygon‘a konuşan Riot Games’in avukatı Dan Nabel, “tüm yaratıcı kararlarımız NetEase’in oyununa yansıtıldı” dedi. Stüdyo birkaç benzerlikten söz ediyor. Benzer karakterlere, haritalara, silahlara, görünümlere ve takılara ek olarak, bunlar silah istatistiklerini de içerecektir. Riot Games’ten gelen ilk şikayetin ardından NetEase oyunu biraz değiştirdi, ancak Riot’a göre bu yeterli değildi.

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Şikâyet 21 Ekim tarihinde yapılmış, ancak ancak Aralık ayında ortaya çıkarılmıştır. Riot Games davayı İngiltere, Almanya, Brezilya ve Singapur’daki mahkemelere taşıyor. Daha önce Riot Games, League of Legends’ın bir kopyası nedeniyle Vietnamlı bir oyun üreticisine dava açmıştı. PUBG Corp. daha önce de NetEase’i PlayerUnknown’s’ı ihlal eden iki mobil oyunla suçlamıştı.

Hyper Front, beş kişilik takımların farklı oyun modlarında birbirlerine karşı yarıştığı, Android ve iOS için ücretsiz bir nişancı oyunudur. Oyun bu yıl Temmuz ayında piyasaya sürüldü. Valorant 2020’de PC için piyasaya sürülmüştü ve Riot Games o zamandan beri bir mobil versiyon üzerinde çalışıyor. Oyun, günümüzün en popüler çevrimiçi çok oyunculu oyunlarından biri olarak kabul ediliyor.