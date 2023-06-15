PAYDAY: The Heist ve PAYDAY 2 ile tanınan ve sektörün deneyimli isimlerinden oluşan İsveçli oyun geliştirme stüdyosu 10 Chambers, bugün yeni bir büyük güncellemeyi sergileyen bir fragmanla topluluklarını şaşırttı: ALT://Rundown 5.0 – Rebirth, adlı güncelleme GTFO’ya on üç yeni sefer ekleyerek toplamda 58 sefere çıkartıyor. Güncelleme bugün yayınlanacak.

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GTFO, iyi bir takım çalışmasının yaşam ve ölüm arasındaki fark anlamına geldiği korkunç, zorlu, işbirliğine dayalı çok oyunculu bir shooter oyunudur. “The Warden” adlı gizemli bir varlık tarafından iradeleri dışında tutulan mahkumlardan oluşan dört kişilik bir takımda hayatta kalmak, bir ekibin iletişim kurma, koordine etme ve cephanelerini yönetme becerisine bağlıdır. Fragmanda, mahkûmların, yoğun çatışmalar ve karanlıkta pusuya yatmış korkunç bir canavarla birlikte yerin derinliklerine nasıl indiklerini görüyoruz.

10 Chambers İletişim Direktörü Robin Björkell, “Bu yıl içinde şimdiye kadar, yeni içerik ekleyerek ve GTFO’nun yeraltı dünyasının hikayesini gözler önüne sermek amacı ile üç büyük ücretsiz güncelleme sunduk. Bu Rundown güncellemesi ile mahkumlar Complex’in daha derinlerine gönderilecek ve kim oldukları ve karakterlerinin geçmişi hakkındaki kayıtları bulma şansına sahip olacaklar” diyor.

GTFO,Rundown adlı yeni seferler (haritalar, senaryolar, düşmanlar, vb.) ekleyen düzenli oyun güncellemeleri olan bir kavram kullanır. Bu güncellemeler, GTFO sahibi olan herkes için ücretsiz olacak.