Deadline‘ın haberine göre Martin Scorsese’nin Goodfellas filmiyle tanınan aktör Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti. Web sitesine göre sanatçı, Dangerous Waters adlı yeni bir filme katıldığı Dominik Cumhuriyeti’nde uykusunda yaşamını yitirdiği bildirildi. Oyuncu nişanlıydı ve bir kızı vardı.

En son film yapımları arasında The Many Saints of Newark, Marriage Story ve No Ani Move yer alıyor. Ayrıca Apple TV+ dizisi Black Bird’de rol aldı.

Oyuncu sinemada efsane olsa da bir oyun karakterinin ölümsüzleşmesine de yardımcı oldu: GTA: Vice City’nin baş kahramanı Tommy Vercetti.

Aktörün tüm zamanların en iyi oyunlarından birinde gösterdiği olağanüstü performansı onurlandırmak için Rockstar, bugün film sektörünün yaşadığı büyük kayıp için taziyelerini sunmak için sosyal medyasında bir tweet yayınladı.

Rest In Peace Ray Liotta, legendary actor and the iconic voice of Tommy Vercetti. pic.twitter.com/d2VPVjRNGX — Rockstar Games (@RockstarGames) May 26, 2022

Rockstar notunda “Huzur içinde yat, efsanevi aktör ve Tommy Vercetti’nin ikonik sesi Ray Liotta” diye yazdı.

GTA: Vice City, tüm zamanların en ikonik oyunlarından biridir ve PS2 döneminde AAA oyunları için çıtayı yükseltmekten sorumlu olanlardan biriydi. GTA 3’ten sadece bir yıl sonra piyasaya sürülen oyun, açık dünya türünün (veya uzun süredir adlandırıldığı gibi sandbox) mekaniğini ve parametrelerini geliştirmeye yardımcı oldu. Ek olarak, hayranlar tarafından tüm franchise’ın en iyisi olarak kabul edilen GTA: San Andreas’ın öncüsüydü.

Ray Liotta, dublajlı anlatıları daha ciddi bir şekilde anlatmanın yollarını bulmaya başlayan o zamanlar oyun dublajını artırmaya yardımcı oldu.