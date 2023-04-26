Oyun sektöründeki kaynaklar, en son Grand Theft Auto oyununun yakında piyasaya sürüleceğini söylüyor. GTA 6 duyurusunun, uzun süredir geliştirme çalışmaları devam eden oyunun üreticisi olan Rockstar Games’in sahibi Take Two tarafından 17 Mayıs tarihinde yapılacağı iddia ediliyor. Bu açıklamanın şirketin yatırımcı toplantısı sırasında yapılacağı söyleniyor! GTA 6 nihayet 10 yıllık bir aradan sonra bizleri karşılayabilir!

GTA 6 Beklentileri Arşa Çıktı!

GTA 6 ile ilgili söylentiler, GTA 5’in tanıtımından kısa bir süre sonra ortaya çıkmaya başlamıştı. Yaklaşık 10 yıldır beklenen oyunla ilgili beklentiler de artarak arşa çıkmış durumda. GTA 5 bile popülerliğini korurken, GTA 6’nın bambaşka bir oyun olabileceği söyleniyor.

GTA 6’nın çıkışı hakkında onlarca hatta yüzlerce iddia ortaya atıldı. Önce oyunun içindeki yeni kadın karakter gündeme geldi, ardından devasa boyutlarda oyun verisi internete sızdırıldı. Microsoft’a göreyse yeni GTA oyunu 2024 yılında geliyordu.

Bir başka oyunun fragmanında da görüldükten sonra şimdi de oyunun duyuru tarihi sızdırılmış durumda. Aktarılan bilgilere göre çatı şirket Take Two, 17 Mayıs’ta düzenlenecek yatırımcı etkinliğinde oyunun resmi duyurusunu yapmaya hazırlanıyor.

Bir diğer yandan şirket içinden bazı kaynaklara dayandırılan haberlerde ise GTA 6 ile ilgili yalnızca kuru kuruya bir duyuru yapılmayacak. Öyle ki, oyun hakkında ilk fragman da Eylül ve Ekim aylarında gösterilecek. 17 Eylül tarihi, ilk fragmanın yayınlanacağı tarih olabilir. Zira, aynı tarih GTA 5’in 17 Eylül 2013’te piyasaya sürülmesinin yıl dönümü olacak.

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Bizler de Grand Theft Auto serisinin 10 yıldır geliştirme aşamasında olan yeni oyununu heyecanla bekliyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce GTA 6, selefi gibi ses getirebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!