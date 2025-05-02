Rockstar Games’in efsanevi serisi Grand Theft Auto’nun yeni oyunu GTA 6, oyun dünyasında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Son olarak Rockstar Games oyunun çıkış tarihinin ertelendiğini açıkladı. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak, nasıl olacak, fiyatı ne olacak ve hangi platformlarda oynanabilecek?

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar Games, GTA 6‘nın çıkış tarihini resmi olarak 26 Mayıs 2026 olarak açıkladı. Daha önce oyunun 2025 sonbaharında çıkacağı söyleniyordu, yani yaklaşık 1 yıllık bir erteleme söz konusu.

Şirket, bu ertelemenin sebebini oyunun kalitesini en üst düzeye çıkarmak için ek zamana ihtiyaç duyulması olarak belirtti. Bu açıklama, oyuncuların beklentilerini karşılamak ve mükemmel bir oyun deneyimi sunmak amacıyla yapıldı.

GTA 6 Nasıl Olacak?

GTA 6, serinin önceki oyunlarına göre birçok yenilikle geliyor. Oyunun ana karakterlerinden biri olan Lucia, serideki ilk kadın baş karakter olacak. Hikaye, Lucia ve partneri Jason’ın suç dolu maceralarını konu alacak. Oyun, Vice City adlı kurgusal şehirde geçecek ve modern suç dünyasını yansıtacak.

Oyunun haritası, önceki oyunlara kıyasla daha büyük ve detaylı olacak. Ayrıca, GTA Online‘ın yeni versiyonu da bu oyunla birlikte sunulacak ve oyunculara uzun süreli bir çevrimiçi deneyim vaat edecek.

GTA 6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Resmi bir fiyat açıklaması yapılmamış olsa da, sektördeki bazı iddialara göre GTA 6‘nın fiyatı 100 dolar seviyesinde olabilir. Bu, oyun sektöründeki genel fiyat artış trendiyle uyumlu bir beklenti. Türkiye’de ise döviz kuru ve vergiler nedeniyle oyunun fiyatının 2.000 TL ile 3.000 TL arasında olabileceği tahmin ediliyor. Bu da yeni GTA oyununun, en pahalı oyunlar arasında yer alacağının habercisi.

GTA 6 Hangi Platformlara Çıkacak?

GTA 6, ilk etapta sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için çıkacak. PC versiyonunun ise daha sonraki bir tarihte sunulması bekleniyor. Bu strateji, önceki GTA oyunlarında da benzer şekilde uygulanmıştı.

GTA 6 Beklemeye Değer mi?

GTA 6, yenilikçi oynanışı, geniş haritası ve derinlemesine hikayesiyle oyun dünyasında büyük bir etki yaratmaya hazırlanıyor. Oyuncuların beklentileri, yeni gelen haberlerle giderek artsa da, erteleme haberi oyuncuları biraz üzebilir.

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Oyunun resmi çıkış tarihi olan 26 Mayıs 2026‘ya kadar, Rockstar Games’ten gelecek yeni bilgiler ve fragmanları merakla bekliyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni GTA oyunu nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!