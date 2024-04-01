GTA 5 Android ve Nintendo Switch’e göz kırpmış olabilir. Hatırladığınız üzere Hackerlar, Aralık 2023’te Grand Theft Auto V (GTA V) için tam kaynak kodunu çevrimiçi olarak sızdırdı. Bu, Eylül 2022’deki GTA VI’nın kaynak kodunun çalınmasının ardından gerçekleşen bir olaydır. İlk başta kaynak kodu özel olarak büyük bir bedel karşılığında satılmıştı (50.000 ABD Doları civarında olduğu tahmin ediliyor), ancak şimdi internet ortamında serbestçe dolaşıyor.

GTA 5 Android ve Nintendo Switch’e gelebilir

Üçüncü taraf geliştiriciler, GTA V’yi farklı platformlara taşımak için bu kodu kullanma girişimlerinde bulunuyorlar, örneğin Android, Linux ve Nintendo Switch gibi platformlara.

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Ancak, bir rapor, bu çabaların henüz erken aşamalarda olduğunu belirtiyor. Oyun şu anda sadece bu platformlara yüklenebilir durumda ve gerçek oyun işlevselliğini sağlamak için önemli çalışmalar gerekiyor. GTA V’in yetkisiz platformlarda oynanabilir bir sürümünün ortaya çıkması muhtemelen uzun bir zaman alacak.

Video oyunu kaynak kodu, bir oyunun programlama talimatlarını içeren bir dizi doya. Geliştiriciler, bu kodu gizli tutarak fikri mülkiyetlerini korumayı ve yetkisiz kopyalama veya değişiklikleri önlemeyi amaçlıyor. Ancak, bu sızıntının ardından, geliştirici firma Rockstar Games için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Potansiyel olarak, taklit oyunlarının çıkması, güvenlik açıklarının istismar edilmesi ve telif hakkı ihlali gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu durumda, Rockstar Games’in avukatları bu konuda nasıl bir strateji izleyecekleri merak konusu.