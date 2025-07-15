Tesla, elektrikli otomobil endüstrisini bir kez daha hareketlendiren 2025.26 yazılım güncellemesini kullanıcılarına sunmaya başladı. Bu güncellemenin en çok konuşulan ve merak edilen özelliği ise Elon Musk’ın gözde yapay zeka projesi olan Grok Tesla entegrasyonu oldu. Araçlara eklenen bu yeni dijital beyin, sürücüler için heyecan verici bir yenilik olarak görülse de, mevcut yetenekleri şimdilik daha çok bir başlangıç niteliği taşıyor. Bu ilk sürüm, gelecekte Grok Tesla teknolojisinin otomobillerle ne kadar derin bir bağ kurabileceğinin yalnızca bir fragmanı gibi.

Grok Tesla Otomobillerde Şimdilik Neler Sunuyor ve Diğer Yenilikler Neler?

Mevcut beta sürümündeki Grok Tesla, aracın fonksiyonlarını kontrol eden bir asistandan ziyade, gelişmiş bir sohbet tabanlı arama motoru işlevi görüyor. Örneğin, Grok’tan kaloriferi açmasını istediğinizde, size kabin sıcaklığı hakkında detaylı bilgi sağlıyor ancak sıcaklığı kendisi artırmıyor. Bu özelliğe erişim için bazı koşullar da bulunuyor; şimdilik sadece ABD’deki, 2021 sonrası üretilen yeni nesil AMD bilgi-eğlence işlemcisine sahip Tesla’lar ve Premium Bağlantı aboneliği olan sürücüler tarafından kullanılabiliyor.

Ancak 2025.26 güncellemesi sadece Grok Tesla ile sınırlı değil, aynı zamanda sürüş deneyimini zenginleştiren bir dizi pratik yenilik de içeriyor. Ortam aydınlatmasına sahip araçlarda iç ışıklar artık müzikle senkronize çalışarak ritme göre yanıp sönebiliyor veya albüm kapağının renklerine bürünebiliyor. Ses sistemine eklenen ön ayarlar, farklı kullanıcılar için kişiselleştirilmiş ses profilleri oluşturulmasına olanak tanıyor.

Ayrıca, Dashcam Viewer (araç kamerası izleyici) uygulaması yakınlaştırma ve oynatma hızı kontrolleriyle güncellendi. Özellikle Cybertruck sahipleri, kayıtları daha kolay incelemek için geliştirilen ızgara görünümlü yeni arayüzü oldukça faydalı bulacaklar. Günlük kullanımda en çok fark yaratacak yeniliklerden biri ise navigasyon sistemindeki şarj bilgilerinin detaylandırılması oldu. Sistem artık şarj noktalarının vale hizmeti gerektirip gerektirmediğini veya ücretli otoparklarda bulunup bulunmadığını net bir şekilde belirtiyor.

Tüm bu teknolojik gelişmelerin perde arkasında ise Elon Musk’ın şirketleri arasındaki karmaşık yapı dikkat çekiyor. Musk, Tesla hissedarlarının, şirketin bir diğer yapay zeka firması olan xAI‘ye doğrudan yatırım yapması için oylama yapacağını duyurdu. Bu hamle, daha önce Tesla için ayrılan yüksek performanslı NVIDIA H100 çiplerinin xAI ve X’e yönlendirilmesi gibi olaylarla birlikte düşünüldüğünde, Grok Tesla gibi yeniliklerin daha büyük bir stratejinin parçası olduğunu gözler önüne seriyor.

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