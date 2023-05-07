Amerika Birleşik Devletleri‘nde süresiz yaşama ve çalışma hakkı veren Green Card başvurularının değerlendirmeleri tamamlandı. Kasım ayında başvuru sürecinin tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrilmişti.

Her yıl binlerce vatandaşın yoğun ilgiyle başvurduğu Green Card sonuçları, daha önceden bildirildiği gibi 6 Mayıs Cumartesi günü online sistem üzerinden ilan edildi. Adaylar, karşılarını çıkan formu doldurarak kişisel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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Green Card Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Green Card kura çekiliş sonuçları Türkiye saati ile 19:00’da açıklandı.

Green Card başvuru sonuçları https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden görüntülenebilecek. Teyit numarası kullanarak sonuçlar öğrenilebilecek.

Green Card Mülakat Tarihleri

Green Card çekiliş sonuçları kazananlarının mülakatları 1 Ekim 2023 – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Green Card Çekilişi Nasıl Yapılıyor?

Bütün başvurular Kentucky Consular Center’da toplanıyor ve bölgeye ayrılarak numaralandırılıyor.

Çekiliş, başvuru sürecinin bitiminde bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor.

Her bölgeden rastgele yapılan seçimler sonucunda kazananlar belirleniyor.

Sonuçlar, resmi web sayfasında başvururken verilen konfirmasyon numarası ile öğreniliyor.

Sonuçları başvuran kişinin takip etmesi gerekiyor, çünkü kazananlara özel bir bilgilendirme yapılmıyor.

Kazandığınız takdirde başvuru dosyasında belirtilen evraklarla birlikte konsoloslukta mülakata giriyorsunuz ve beklentileri karşıladığınız takdirde Green Card almaya hak kazanıyorsunuz.