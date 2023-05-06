Çok uzunca bir süredir Apple, iPhone akıllı telefonlarında lightning adını verdiği kendi şarj girişini kullanıyor. Micro USB kullanan Android telefonlar ise yerini Type-C kullanan Android telefonlara bıraktı. İlerleyen zamanlarda ise dizüstü bilgisayarlarda, kulaklıklarda ve bilimum teknolojik alette Type-C girişi görmeye devam ettik. Apple ise iPhone’larına lightning şarj girişini kullanmakta ısrar ediyordu. Apple’ın bu ısrarına dayanamayan Avrupa Birliği, 2024 yılından sonra Avrupa Birliği ülkelerinde satılacak olan teknolojik cihazlarda Type-C’yi zorunlu kıldı. Bundan mütevellit iPhone 15 serisinin Type-C girişli olacağı söylenmişti. Geldiğimiz noktada bugün ise Avrupa Birliği Apple’ı uyarıyor. Detaylara bakalım.

Raporlara göre Apple, yeni iPhone’ların Type-C girişine bir çip yerleştirecek. Bu çip kablonun orijinal olup olmadığını doğrulayacak. Bu bağlamda iPhone kullanıcıları Apple markalı kablolar haricinde kablo kullanamayacak.

Apple’ın bu planına, Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, Apple’a bu tür eylemlere izin verilmeyeceği ve yasa yürürlüğe girdiğinde iPhone’ların AB’de satılmasını engelleyeceği konusunda uyarıda bulunan bir mektup gönderdi. AB, bu yılın üçüncü çeyreğine kadar mevzuatın “tek tip yorumlanmasını” sağlamak için bir rehber yayınlamayı planlıyor. Yani Apple mevzuatın açığını bulup kendi bildiğini okumaya devam edemeyecek.

Tabii bu konuşulanların hepsi söylentilerden ibaret. Ancak bilinen tek bir gerçek var, Apple kazancından kısmak istemeyecektir. Bu bağlamda ilerleyen zamanlarda bir Avrupa Birliği Apple çatışması daha görebiliriz. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.