Çıkışından bu yana hiçbir yılbaşı etkinliğini es geçmeyen GTA Online’ın bu seneki yılbaşı güncellemesi indirmeye hazır halde.

Hayata dair özel temaları oyun içerisinde kullanarak, oluşturduğu güzel dinamiği korumak isteyen GTA Online‘ın yılbaşı güncellemesi indirilebilir durumda. “Festive Surprise 2016” adındaki bu güncelleme size oyun içerisinde ne gibi yenilikler sağlıyor, beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de pek çok yılbaşı temalı kıyafetler, oyun içi kıyafet mağazalarında alınabilir halde. Ücretsiz alabileceğiniz bu kıyafetlere ek olarak; Noel Baba ve kurabiye adam temalı maskeler de mevcut. Bunun yanında, oyun içi $50,000′ a kadar para ödülü, “Import / Export” güncellemesinin getirmiş olduğu araçları satıp kazanılabilir.

Ayrıca Truffade Nero ve Nero Custom adlarında iki yeni araba da oyuna eklenen yenilikler arasında. Oyun içerisinde tek bir tuş ile alabileceğiniz bu yeniliklere ek olarak; satın alınabilir yeni apartmanlar ve %25’e varan silah indirimleri de gelen yeni güncellemenin getirmiş olduğu diğer yenilikler.

Firework Launcher yani Havai Fişek Tüfeği de geçmiş yıllardaki etkinliklerde var olan ve bu sene tekrardan gelen bir diğer yenilikler arasında yer alıyor. Oyun içerisindeki çeşitli aktivitelerden kazanılan RP puanlarının ve paraların iki katına çıkması, Turf Wars Adversary adındaki yeni bir modun gelmesi ve Plummet adındaki yarışın kazandıracağı üç kat RP puanları, güncellemenin getirdiği son yenilikler.

Oyunlara getirilen bunun gibi temasal etkinliklerin, oyuncu sayılarındaki artışı sağladığı bir gerçek. Özellikle oyunu oynamayı tamamen bırakan oyuncuların, tekrardan dönmeleri için sunulan güzel fırsatlar. Ancak, senelerdir benzer etkinliklerin ya da yeniliklerin sunulması, oyuncuları fazlası ile doyurdu mu yoksa daha mı fazlası isteniliyor, hep beraber göreceğiz.