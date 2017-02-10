Grand Theft Auto IV Xbox One Geriye Uyumluluk Özelliğine Kavuştu

PlayStation 3 ve Xbox 360’ın en popüler oyunlarından birisi de hiç şüphesiz Grand Theft Auto IV ve şimdi de Xbox One’da oynanabilir.

Grand Theft Auto IV’ün yanında indirilebilir genişleme paketi GTA: Episodes from Liberty City’de yer alıyor. Diğer tüm oyunlarda olduğu gibi GTA’nın da Xbox 360 versiyonuna sahip olan kullanıcılar oyunu Xbox One’da ücretsiz olarak kullanabilecek.

Kullanıcıların yapması gereken şey ise sadece oyunun Xbox 360 kurulum diskini Xbox One konsola yerleştirmek ve kurulum yapmak. Oyunun kayıt dosyaları ise Xbox’ın “cloud saved games” klasörü üzerinden rahatça erişilebilir. Oyuna sahip olmayan konsol oyuncuları ise dijital kopyasını Xbox Store üzerinden 20 dolara alabilirler.