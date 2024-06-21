Yapay zeka dünyasının önde gelen isimlerinden OpenAI, uzun süredir merakla beklenen yeni modeli GPT-5 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. GPT-4o ile ciddi bir atılım yapılmış ve yeni GPT modeli için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. OpenAI’ın üst düzey yöneticilerinden Mira Murati, bu yeni model hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

GPT-5 ile Yapay Zeka Teknolojisinde Yeni Dönem

Mira Murati, GPT-5’in ne zaman piyasaya sürüleceği ve ne kadar yetenekli olacağı konusunda detaylar verdi. Murati, yeni GPT modeline geçişi “liseden üniversiteye geçiş” olarak nitelendirerek, yeni modelin çok daha gelişmiş bir zekaya sahip olacağını belirtti.

Murati, “Eğer GPT-3’ü yeni yürümeye başlayan bir çocuk olarak değerlendirirsek, GPT-4 lise düzeyinde bir zekaya sahip. Ancak GPT-5, doktora seviyesinde bir zeka sunacak. Bu da çok daha doğru ve isabetli bilgiye ulaşabileceğimiz anlamına geliyor,” diye konuştu.

GPT-5 Ne Zaman Çıkacak? Ücretli Olacak mı?

Murati, GPT-5’in piyasaya sürülme tarihi hakkında kesin bir bilgi vermedi ancak “bir buçuk yıl içinde” duyurulmasının planlandığını ifade etti. Her şey yolunda giderse, yeni modelin 2025 sonları veya 2026 başlarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Bununla beraber ChatGPT ücretli olacak mı konusu da çok sık merak ediliyor. Kısa süre önce sizle paylaştığımız haberde OpenAI CEO’su Sam Altman’ın bu konuda planları olduğunu aktarmıştık. Altman, OpenAI’ı kar amacı güden bir şirket olarak değiştirmek istiyor gibi görünüyor.

Ancak Altman, basına yaptığı açıklamalarda en azından ChatGPT’nin halka açık ücretsiz bir platform olmaya devam edeceğinin sinyallerini vermişti. Fakat bu aşamada gelecek için bir şey söylemek zor.

İlginizi Çekebilir: Apple Intelligence neden iPhone 15 Pro ile sınırlı? Apple açıkladı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni GPT modeli nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!