Genel
Göz Sağlığı – Teknoloji Kullanımı Gözümüze Zarar Veriyor mu? | Doç. Dr. Cenk Çelebi
Göz Hekimi Doç. Dr. Cenk Çelebi, Ersin’in teknoloji kullanımının gözlerimize verdiği zararlar hakkındaki olan sorularına cevap veriyor.
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Zaman Çizelgesi
0:00 Giriş
2:00 Direkt güneş ışığı ve ortam ışığı göz sağlığına zararlı mıdır?
5:45 Masa lambaları göz sağlığı için yararlı mıdır?
7:40 Işık kaynağını her zaman üst taraftan mı almak gerekir?
8:20 Hangi renk ışık kullanılmalı?
10:10 LED ışıklar hakkında düşünceniz nedir?
11:36 Televizyonu ortam ışıkları açıkken mi yoksa kapalıyken mi izlemeli?
12:10 Telefonlarda /Tabletlerde olan gece modu göz sağlığı içi faydalı mı?
14:50 Karanlık ortamda bakılan telefon ekranındaki renkli duvar kağıtları göze zararlı mı?
16:50 Yüksek parlaklıkta telefon ekranına bakmak göz için zararlı mıdır?
20:00 Ofis çalışanlarının kullandığı filtreli gözlükler göz için yararlı mı?
25:27 Göz hekimine gitmek için bir sorunumuz olması mı gerekli yoksa düzenli olarak gitmeli miyiz?
30:25 Basit bir göz muayenesi kaç dakika sürer?
31:22 Ne kadar sürede bir göz muayenesi olmalıyız?
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Genel
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “Vatana hizmet varlık sebebimizdir”
Türk Telekom, Türkiye’de günlerdir süren orman yangınlarındaki topyekûn dayanışmaya destek vermeye devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, orman yangınlarıyla mücadelede halkın gösterdiği dayanışma ve fedakârlığa vurgu yaparak şunları söyledi.
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“Türkiye’nin ciğerleri günlerdir yanıyor. Başta hayatını kaybeden vatandaşlarımız, tahrip olan bitki örtüsü, hayvanlarımız ve o ekosistem içinde nefes alıp veren tüm canlılarımız için büyük üzüntü duyuyoruz. Her birimizi yasa boğan orman yangınları nedeniyle kaybettiğimiz canlarımız için Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Türk Telekom olarak, her türlü afette bize düşen görev, vatandaşımızın, görevlilerin, canla başla mücadele edenlerin birbirine ulaşabilmesi için millî sorumluluğumuz olan kesintisiz iletişimi sağlayabilmektir. Bu nedenle bundan sonra oluşabilecek zararların engellenmesi ve hasarların telafi edilebilmesi için bütün imkânlarımızı seferber ettik; etmeye de devam edeceğiz.
İnsanımız yangınla mücadelede gece gündüz demeden büyük özveriyle çalışıyor. Biz de Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibimiz (TTAKE) ile AFAD koordinasyonuyla yangınla mücadeleye destek olmaya çalışıyoruz. Son derece kritik ve insani bir görevi yerine getirmek üzere merkez ekip ve buna ek olarak 11 bölgemizden gönüllülük esasıyla bir araya gelen TTAKE üyesi arkadaşlarımızla ne kadar gurur duysak az. Bu dayanışma, hizmet aşkımızı daha da pekiştirirken iletişimin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye’nin iletişim altyapısının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom olarak vatana hizmeti varlığımızın aslî unsuru olarak görüyoruz.
Bizim için teknoloji insana, topluma, doğaya iyilik ve fayda olarak dönüyorsa değerli. O nedenle, telekom sektörü olarak elimizdeki bütün imkânları halkımızın hizmetine sunmak millî sorumluluğumuzdur. Hizmetlerimiz, bu güzel vatanı bir arada tutmaya devam edecekse anlamlı. Tüm kalbimiz ve dualarımızla afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yanındayız.
Geçmiş olsun Türkiye.”
Türk Telekom afet bölgesinde yardıma devam ediyor
Türk Telekom, afet bölgesinde kesintisiz ve rahat iletişim kurulabilmesi için müşterilerinin mobil hatlarına ücretsiz dakika ve GB tanımladı. İhtiyaç duyulan bölgelere mobil (seyyar) baz istasyonları kurdu. Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarına verilmek üzere powerbank (taşınabilir şarj cihazı) temin etti. Yangın bölgelerinde çalışan tüm yardım ekiplerinin mobil iletişim ihtiyaçları için fatura1sız hatlar tanımladı. Ayrıca afet bölgesinde bulunan müşterilerinin faturalarını erteleyerek, sabit internet ve telefon hatları için ücretsiz hat dondurma, ücretsiz nakil ve ücretsiz iptal seçeneklerini sundu.
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Genel
Facebook, reklamlar için şifreli WhatsApp mesajlarını analiz etmek istiyor!
Facebook, WhatsApp şifrelemesini analiz etmek amacıyla bir araştırmacı ekibi tuttu. Amacın ise WhatsApp mesajlarının şifresini gerçekten çözmeden veri madenciliği yapmanın yollarına sahip olmak olarak konuşuluyor. Bir raporda ise Facebook’un bunu reklam amacıyla yaptığını iddia ediliyor.
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Bilindiği üzere WhatsApp sohbet uygulamasının ayırt edici özelliklerinden biri de uçtan uca şifrelemeye sahip olması. Bu yalnızca izin verdiğiniz kişilerin mesajlarınızı okuyabileceği anlamına geliyor. Yani izin vermediğiniz takdirde WhatsApp şirketi dahi mesajlarınızı görüntüleyemiyor. Tabii ki sohbetlerinize erişim olmadan, size özel olan hedefli reklamlar sunmak için veri madenciliği yapmak zor. Bu WhatsApp şifreleme engeli ana şirket Facebook’un üstesinden gelmeye çalıştığı bir olay. Şirket, The Information’a göre, bunu çözmek için bir araştırmacı ekibi tuttuğunu doğruladı.
Rapora göre Facebook, WhatsApp sohbetlerini bu sohbetlerin şifresini çözmeden analiz etmek için bir yöntem geliştirmek istiyor. Ayrıca buna “homomorfik şifreleme” deniyor. Teorik olarak bu yöntem Facebook’un herhangi bir bireysel kullanıcının gizliliğini ihlal etmeden sohbetlerden veri toplamasına izin verecek. Bunun nasıl mümkün olacağı ise şuanda tam olarak belli değil. Ancak The Information’a göre, araştırmanın amacı tam olarak beklendiği gibi Facebook, muhtemelen kişiye özel reklamlar sunmak için WhatsApp sohbetlerinizde veri madenciliği yapmak istiyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Facebook böyle bir iddiayı reddetti. Yöneticilerden birisi The Information’a verdiği demeçte “Şu anda WhatsApp için homomorfik şifrelemeyi düşünmemiz için çok erken” dedi.
WhatsApp Veri Madenciliği bir para kaynağı mı?
Bu soru aslında Facebook ile ilgili birkaç sorunun arkasında geliyor. Konu iPhone gizliliği olduğunda Facebook ve Apple savaş halinde olduğunu biliyoruz. Apple’ın iOS 14’ü, kullanıcıların tüm uygulamalarda reklam izlemeyi devre dışı bırakmasına olanak tanımıştı. Böyle olunca da Facebook’un iOS kullanıcılarına reklam gösterme konusundaki işi de sekteye uğramış oldu.
Daha önce WhatsApp’ın kullanıcılara yeni bir gizlilik politikası dayatmasıyla ilgili sorunlarla uğraştığını görmüştük. Kullanıcılar tarafında yoğun şikayete maruz kalan Facebook bu olayı birçok kez erteledi ve hatta değiştirmek zorunda kaldı. Tüm bu olayları bir araya getirdiğimizde Facebook’un amacının da ne olduğu açıkça belli oluyor; geniş veri koleksiyonlarından para kazanmanın yeni yollarını bulmak. Ancak Whatsapp uçtan uca şifrelemesi sayesinde bunu yapması zor görünüyor.
Ancak, bu homomorfik şifreleme olursa kaç WhatsApp kullanıcısı platformu terk eder merak konusu. Facebook, WhatsApp gizlilik politikasını güncelledikten sonra, Telegram ve Signal gibi diğer şifreli platformlara büyük bir kullanıcı akınına uğradı. Elbette, Facebook’un WhatsApp’taki şifreli mesajları analiz etmesi fikri daha da büyük bir toplu göçe neden olabilir.
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