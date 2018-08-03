Gorilla Glass 6 kullanan ilk akıllı telefonu Oppo çıkaracak!

Gorilla Glass 6, Corning şirketi tarafından iki hafta önce duyurulmuştu. Şirket, bu yeni koruma teknolojisini kullanacak olan ilk akıllı telefon üreticisinin Oppo olacağını söyledi. Corning, üreticilerin yeni koruyucu camla ilgilendiklerini ve yakın bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

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Gorilla Glass 6, Oppo’nun hangi modelinde kullanılacak?

Yeni Gorilla Glass‘ın öncülünden iki kat daha dayanıklı olduğu söyleniyor. Bu, camın 1 metrelik yükseklikten 15 kere düşmeye ve basınca daha dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Bu sonuçlar, tümüyle yeni kimyasal cam birleşiminin sonucu.

Oppo‘nun yeni amiral gemisi R17 modelinin yeni Gorilla Glass teknolojisini kullanması bekleniyor. Üreticinin, Find X ve R15 modelleri Gorilla Glass 5‘le korunuyordu.