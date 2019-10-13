GoPro Hero 5 Black – Sizin Yorumunuz (Tarık Özgür Beşe)

GoPro Hero 5 Black kullanan Tarık Özgür Beşe Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu oluyor.

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Daha önce bahsettiğimiz gibi Sizin Yorumunuz serimize sadece akıllı telefon değil, bilgisayar, tablet ve bu videoda olduğu gibi aksiyon kamerası bile anlatabilirsiniz. En son Hero 8 Black modelini tanıtan GoPro’nun en çok sattığı modellerinden olan GoPro Hero 5 Black kullanan Tarık Özgür Beşe, deneyimlerini ve 2019 yılında Hero 5’in artılarını ve eksilerini aktarıyor.

İyi seyirler…