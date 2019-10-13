Sizin Yorumunuz
GoPro Hero 5 Black – Sizin Yorumunuz (Tarık Özgür Beşe)
GoPro Hero 5 Black kullanan Tarık Özgür Beşe Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu oluyor.
İlginizi çekebilir; OnePlus 7 Pro – Huzeyfe Macit (Sizin Yorumunuz)
Daha önce bahsettiğimiz gibi Sizin Yorumunuz serimize sadece akıllı telefon değil, bilgisayar, tablet ve bu videoda olduğu gibi aksiyon kamerası bile anlatabilirsiniz. En son Hero 8 Black modelini tanıtan GoPro’nun en çok sattığı modellerinden olan GoPro Hero 5 Black kullanan Tarık Özgür Beşe, deneyimlerini ve 2019 yılında Hero 5’in artılarını ve eksilerini aktarıyor.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
OnePlus 7 Pro – Huzeyfe Macit (Sizin Yorumunuz)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde OnePlus 7 Pro modeliyle Huzeyfe Macit konuğumuz oldu. Bakalım Huzeyfe Bey, cihazıyla ilgili bizlere neler anlatacak?
Sizin Yorumunuz
OnePlus 7 – Sizin Yorumunuz (Oytun Yağız Göksel)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, OnePlus 7 cihazıyla birlikte Oytun Yağız Göksel konuğumuz oldu. Bakalım Yağız Bey, OnePlus 7 ile ilgili bize neler anlatacak?
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 9T – Sizin Yorumunuz (Erkut Durmuş)
Xiaomi Mi 9T Erkut Durmuş’un tecrübeleriyle beraber yeniden Sizin Yorumunuz serimizdeki yerini alıyor.
Fiyat/performans noktasında en başarılı telefonlardan biri olan Xiaomi Mi 9T deneyimlerini bize aktaran Erkut, üç haftadır kullandığı telefonun detaylarını anlatacak.
İyi seyirler…