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Sizin Yorumunuz

GoPro Hero 5 Black – Sizin Yorumunuz (Tarık Özgür Beşe)

GoPro Hero 5 Black kullanan Tarık Özgür Beşe Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu oluyor.

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Daha önce bahsettiğimiz gibi Sizin Yorumunuz serimize sadece akıllı telefon değil, bilgisayar, tablet ve bu videoda olduğu gibi aksiyon kamerası bile anlatabilirsiniz. En son Hero 8 Black modelini tanıtan GoPro’nun en çok sattığı modellerinden olan GoPro Hero 5 Black kullanan Tarık Özgür Beşe, deneyimlerini ve 2019 yılında Hero 5’in artılarını ve eksilerini aktarıyor.

İyi seyirler…

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Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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Sizin Yorumunuz

OnePlus 7 Pro – Huzeyfe Macit (Sizin Yorumunuz)

10 Ekim 2019

Yazan:

OnePlus 7 Pro

Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde OnePlus 7 Pro modeliyle Huzeyfe Macit konuğumuz oldu. Bakalım Huzeyfe Bey, cihazıyla ilgili bizlere neler anlatacak?

 

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Sizin Yorumunuz

OnePlus 7 – Sizin Yorumunuz (Oytun Yağız Göksel)

9 Ekim 2019

Yazan:

OnePlus 7

Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, OnePlus 7 cihazıyla birlikte Oytun Yağız Göksel konuğumuz oldu. Bakalım Yağız Bey, OnePlus 7 ile ilgili bize neler anlatacak?

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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 9T – Sizin Yorumunuz (Erkut Durmuş)

6 Ekim 2019

Yazan:

Xiaomi Mi 9T - Sizin Yorumunuz (Erkut Durmuş)

Xiaomi Mi 9T Erkut Durmuş’un tecrübeleriyle beraber yeniden Sizin Yorumunuz serimizdeki yerini alıyor.

Fiyat/performans noktasında en başarılı telefonlardan biri olan Xiaomi Mi 9T deneyimlerini bize aktaran Erkut, üç haftadır kullandığı telefonun detaylarını anlatacak.

İyi seyirler…

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