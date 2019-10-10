Sizin Yorumunuz
OnePlus 7 Pro – Huzeyfe Macit (Sizin Yorumunuz)
Sizin Yorumunuz
OnePlus 7 – Sizin Yorumunuz (Oytun Yağız Göksel)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, OnePlus 7 cihazıyla birlikte Oytun Yağız Göksel konuğumuz oldu. Bakalım Yağız Bey, OnePlus 7 ile ilgili bize neler anlatacak?
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 9T – Sizin Yorumunuz (Erkut Durmuş)
Xiaomi Mi 9T Erkut Durmuş’un tecrübeleriyle beraber yeniden Sizin Yorumunuz serimizdeki yerini alıyor.
Fiyat/performans noktasında en başarılı telefonlardan biri olan Xiaomi Mi 9T deneyimlerini bize aktaran Erkut, üç haftadır kullandığı telefonun detaylarını anlatacak.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
iPhone XR – Sizin Yorumunuz (Barış Lafcı)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde iPhone XR modeliyle Barış Lafcı konuğumuz oldu. Bakalım Barış Bey, telefonuyla ilgili bizlere neler anlatacak?
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OnePlus 7 Pro – Huzeyfe Macit (Sizin Yorumunuz)
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OnePlus 7 – Sizin Yorumunuz (Oytun Yağız Göksel)
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OnePlus 7 Pro – Huzeyfe Macit (Sizin Yorumunuz)
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Xiaomi Mi 9T alana AirDots Pro HEDİYE! – Yeni kampanyalar!
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iPhone 11 fiyatlarını nasıl bulduk? Değerlendiriyoruz!
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OnePlus 7 – Sizin Yorumunuz (Oytun Yağız Göksel)
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