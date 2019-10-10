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Sizin Yorumunuz

OnePlus 7 Pro – Huzeyfe Macit (Sizin Yorumunuz)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde OnePlus 7 Pro modeliyle Huzeyfe Macit konuğumuz oldu. Bakalım Huzeyfe Bey, cihazıyla ilgili bizlere neler anlatacak?

 

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Sizin Yorumunuz

OnePlus 7 – Sizin Yorumunuz (Oytun Yağız Göksel)

9 Ekim 2019

Yazan:

OnePlus 7

Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, OnePlus 7 cihazıyla birlikte Oytun Yağız Göksel konuğumuz oldu. Bakalım Yağız Bey, OnePlus 7 ile ilgili bize neler anlatacak?

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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 9T – Sizin Yorumunuz (Erkut Durmuş)

6 Ekim 2019

Yazan:

Xiaomi Mi 9T - Sizin Yorumunuz (Erkut Durmuş)

Xiaomi Mi 9T Erkut Durmuş’un tecrübeleriyle beraber yeniden Sizin Yorumunuz serimizdeki yerini alıyor.

Fiyat/performans noktasında en başarılı telefonlardan biri olan Xiaomi Mi 9T deneyimlerini bize aktaran Erkut, üç haftadır kullandığı telefonun detaylarını anlatacak.

İyi seyirler…

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Sizin Yorumunuz

iPhone XR – Sizin Yorumunuz (Barış Lafcı)

4 Ekim 2019

Yazan:

Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde iPhone XR modeliyle Barış Lafcı konuğumuz oldu. Bakalım Barış Bey, telefonuyla ilgili bizlere neler anlatacak?

 

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