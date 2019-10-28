Sizin Yorumunuz
GoPro Fusion – Sizin Yorumunuz (Cem Targay – Havalandır)
GoPro Fusion ile 360 derecelik çekimler ve kurgusunu yapan, drone pilotu ve birçok GoPro modellerini kullanmış Cem Targay sizin yorumunuz serimize katıldı.
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Havalandır Instagram; https://www.instagram.com/havalandir/
Özellikle 360 derecelik çekimler için en ideal kamera konumunda olan GoPro Fusion aktif kullanıcısı olan Cem’in Fusion hakkındaki olumlu ve olumsuz yanları, aynı zamanda kullanım detayları için görüşlerini HWP ekranlarında paylaşıyor.
İyi seyirler..
Sizin Yorumunuz
Samsung Galaxy S7 – Sizin Yorumunuz (Kenan Yavuzarslan)
Samsung Galaxy S7 kullanıcısı olan Kenan Yavuzarslan, 2019 yılında halen S7 kullanmanın artılarını ve eksilerini aktarıyor.
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Samsun’dan ofisimizi ziyaret eden Kenan Bey, Samsung Galaxy S7 ile beraber bazı aksesuarlarını da kullanıyor. S7 ailesinin piyasaya çıktığı dönemden bu güne ilk zamanlarda satın alarak kullanan Kenan Bey, telefondaki 3 yıl 4 aylık sürecini aktarıyor.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
Xiaomi K20 Pro – Sizin Yorumunuz (Suat Cindemir)
Xiaomi K20 Pro ya da global adıyla Xiaomi Mi 9T Pro kullanıcısı olan Suat Cindemir, telefonun detaylarını Hardware Plus ekranlarında aktarıyor.
Bakalım Xiaomi K20 Pro Suat beyin tercihi olarak ne gibi artılara ve eksilere sahip hep beraber görelim.
İyi seyirler..
Sizin Yorumunuz
Huawei Y9 Prime 2019 Sizin Yorumunuz (Fatih Sultan)
Huawei Y9 Prime 2019 kullanıcısı olan Fatih Sultan, iPhone 6S ardından cihaz deneyimlerini Hardware Plus ekranlarında aktarıyor.
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Üniversitesinde fotoğrafçılık kulübü başlanı olan ve fotoğraf performansı ve marka bilinirliği açısından Xiaomi Mi 9T yerine Huawei Y9 Prime 2019 modelini tercih eden Fatih’in telefon hakkındaki olumlu ve olumsuz düşüncelerini izliyoruz.
İyi seyirler…