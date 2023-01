The Last Of Us, oyun konsolu kullanıcılarının en sevdiği oyunlardan biri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda HBO Max’te dizisi başlayan ve herkesten tam not alan seri hakkında Google’dan sürpriz bir hamle geldi. Google arama motorunda “Last of Us” araması yapan kullanıcılar oldukça beklenmedik ve korkunç bir şeyle karşılaşıyor!

Ekranda “The Last of Us” Serisinde Sıkça Adı Geçen Mantar Beliriyor!

Kullanıcılar hem mobil hem de masaüstünde “Last of Us” araması yaptığında ekranın alt kısmında kırmızı bir mantar butonu görüyor. Mantar butonuna dokunduğunuzda ekrana “Cordyceps” olduğu tahmin edilen bir mantar türü geliyor. Hatırlatmak gerekirse, oyunda insan türünün büyük bir bölümünün yok olmasına mantarlar neden oluyordu.

Ekrana bulaşmış gibi görünen bu mantar, ekranın üstünden başlayarak alt kısımlarına doğru ilerliyor ve bu animasyonun mantarı daha da korkunç bir hale getirdiğini söylemek mümkün. Mantar butonuna sürekli tıklayarak tüm sonuç sayfasının mantarla kaplanmasını sağlayabiliyorsunuz.

Ekranı temizlemek için “x” butonuna tıklamanız yeterli oluyor. Eğer bu korkunç animasyonu çevrenizle paylaşmak isterseniz diye bir de paylaşma butonu arama sayfasına eklenmiş durumda. Siz de bunu etrafınızdakilerle paylaşabilir ve “The Last of Us” ruhunu beraber yaşayabilirsiniz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Google arama motorunun bu sürprizi sizi heyecanlandırdı mı?