Google YouTube Hikayeler'e ses geliştirme özelliğini getiriyor!

Google, bu hafta YouTube Hikayeleri içinde, kullanıcıların video kliplerindeki arka plan gürültüsünü azaltmalarına ve ana konuya daha fazla vurgu yapmalarına olanak tanıyan yeni bir konuşma geliştirme seçeneği başlattı.

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Hikayelerde ne değişecek?

Bu videoda görebileceğiniz (veya duyabileceğiniz) gibi, kullanıcıların yükleme ayarlarında uygulayabilecekleri yeni seçenek, arka plan sesini azaltır, ana sunumu iyileştirir ve konuşmayı netleştiriyor. Google, teknolojiyi bir videonun konusunun konuşmasını izole etmek için makine öğrenimi teknolojisinden yararlanarak, konuşmadan metne çeviriye yönelik devam eden çalışmasının bir parçası olarak ele alıyor.

Şirketin tarafından yapılan açıklama ise:

“Modeli geniş ölçekli bir çevrimiçi video koleksiyonu üzerinde eğiterek, konuşma ve görsel sinyaller arasındaki korelasyonları yakalayabiliyoruz. Örneğin ağız hareketleri ve yüz ifadelerini okuyor ve bu daha sonra videodaki kişinin konuşmasını ayırmak için kullanılabilir veya konuşmayı arka plan seslerinden ayırabilir. Bu teknoloji, yalnızca konuşma ayırma ve iyileştirme son teknoloji sonuçlar elde etmekle kalmıyor. Aynı zamanda özellikle videodaki görsel ipuçları kimin ne söylediğini belirlemeye yardımcı oluyor. Birden fazla kişi konuştuğunda yalnızca ses üzerinden işleme alır.”

Google, geliştirmelere devam ediyor

Google tarafından getirilen yeni özellik, hikaye kliplerinizi geliştirmenin ötesinde uygulamalara sahip. Ancak YouTube Hikayeleri, süreç için iyi bir test alanı sağlarken, kullanıcılara Hikayeler sunumlarını iyileştirmenin başka bir yolunu da sunuyor.