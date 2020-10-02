Google YouTube Hikayeler'e ses geliştirme özelliğini getiriyor!

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Google, YouTube hikayelerinde ses netleştiren yeni konuşma geliştirme teknolojisi başlattı
Google, bu hafta YouTube Hikayeleri içinde, kullanıcıların video kliplerindeki arka plan gürültüsünü azaltmalarına ve ana konuya daha fazla vurgu yapmalarına olanak tanıyan yeni bir konuşma geliştirme seçeneği başlattı.
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Hikayelerde ne değişecek?
Bu videoda görebileceğiniz (veya duyabileceğiniz) gibi, kullanıcıların yükleme ayarlarında uygulayabilecekleri yeni seçenek, arka plan sesini azaltır, ana sunumu iyileştirir ve konuşmayı netleştiriyor. Google, teknolojiyi bir videonun konusunun konuşmasını izole etmek için makine öğrenimi teknolojisinden yararlanarak, konuşmadan metne çeviriye yönelik devam eden çalışmasının bir parçası olarak ele alıyor.
Şirketin tarafından yapılan açıklama ise:
“Modeli geniş ölçekli bir çevrimiçi video koleksiyonu üzerinde eğiterek, konuşma ve görsel sinyaller arasındaki korelasyonları yakalayabiliyoruz. Örneğin ağız hareketleri ve yüz ifadelerini okuyor ve bu daha sonra videodaki kişinin konuşmasını ayırmak için kullanılabilir veya konuşmayı arka plan seslerinden ayırabilir. Bu teknoloji, yalnızca konuşma ayırma ve iyileştirme son teknoloji sonuçlar elde etmekle kalmıyor. Aynı zamanda özellikle videodaki görsel ipuçları kimin ne söylediğini belirlemeye yardımcı oluyor. Birden fazla kişi konuştuğunda yalnızca ses üzerinden işleme alır.”
Google, geliştirmelere devam ediyor
Google tarafından getirilen yeni özellik, hikaye kliplerinizi geliştirmenin ötesinde uygulamalara sahip. Ancak YouTube Hikayeleri, süreç için iyi bir test alanı sağlarken, kullanıcılara Hikayeler sunumlarını iyileştirmenin başka bir yolunu da sunuyor.
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Google, Avrupalı habercilerle 1 milyar dolarlık ortaklık programını duyurdu
Dijital platformların haberlerden ve yayıncı içeriğinden nasıl kazanç sağladıkları ve daha sonra bunların faydalarını orijinal içerik oluşturucularla nasıl paylaştıkları hakkında süregelen soruların ortasında, Google bu hafta Avrupalı haber yayıncılarıyla 1 milyar dolarlık yeni bir ortaklık duyurdu.
Google tarafından açıklandığı gibi:
“Bugüne kadarki en büyük mali taahhütümüz olan News Showscase, yayıncılara farklı türde bir çevrimiçi haber deneyimi için yüksek kaliteli içerik oluşturmaları ve seçmeleri için ödeme yapacak. Hem yayıncılara hem de okuyuculara fayda sağlayacak yeni bir ürün ürettik. Okuyuculara önemli hikayeler hakkında daha fazla fikir veren ve bu süreçte yayıncıların izleyicileriyle daha derin ilişkiler geliştirmelerine yardımcı olacak ödüllü haber odaları içeren yeni bir hizmet.”
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Yeni özellik neler içeriyor?
News Showscase özelliği, Haberler sekmesine çok benziyor. Onaylı yayıncıların platformdaki içeriklerini yönetmesine olanak tanıyor ve izleyicilerle olan bağlantıyı geliştirmeye yardımcı olurken aynı zamanda daha resmi, incelenmiş ve yanlış bilgilerden arındırılmış bir haber akışı sunuyor. Ancak Facebook, duyurularını haber içeriği kalitesine ve orijinal haberciliğe odaklamış olsa da, Google’ın yeni programı yayıncılara daha çok ödeme yapmaya odaklanmış görünüyor.Örneğin Avustralya hükümeti şu anda hem Facebook’u hem de Google’ı, içeriklerinin platformlarında kullanılması için gelirlerinin bir kısmını yerel haber yayıncılarıyla paylaşmaya zorlayacak yeni yasaları uygulamaya çalışıyor. Hem Google hem de Facebook teklifi reddettiler ve yeni tedbirlerin onaylanması halinde yayıncı içeriğini tamamen kullanmayı bırakma tehdidinde bulundular.
Avustralya’nın önerisi, Google ve Facebook’un hayatta kalmak için yerel haber yayıncıları tarafından oluşturulan içeriğe ihtiyaç duydukları ve sonuç olarak, eğer Hükümet devam etmeyi seçerse, baskının nihai sonucuna dayanmaktadır. Bununla birlikte, iki devin süreçlerini kurallara göre revize etmesi sonucunda yerel yayıncıların web trafiğini ve gelirlerini kaybettiğini görecek .Bu, Hükümetin başarmaya çalıştığı şeyin tersi bir sonuçtur, ancak hem Fransa’da hem de İspanya’da farklı şekillerde yürürlüğe giren bu girişimin temeli, Facebook ve Google’ın gerçekten çok para kazarken yerel habercilerin para kazanamaması.
Google’un konuyla ilgili savunması ise şu şekilde: “Google Arama ve Google Haberler, sitelerine büyük miktarda trafik göndererek haber yayıncılarına yardımcı oluyor. Yalnızca Avrupa’da, insanlar Google’ın bağlantı verdiği haber içeriğini ayda sekiz milyardan fazla tıklıyor. Bu, saniyede 3.000 tıklama aldığımız anlamına geliyor. Daha büyük haber yayıncıları için, her tıklamanın değeri, çoğunlukla reklam ve abonelikler yoluyla oluşturulan 4-6 euro sent oluyor.”
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LinkedIn 2020’de 10 milyon kişinin yeni beceri kazanmasına yardımcı oldu
COVID-19 salgını LinkedIn’in gelişiminde çok önemli bir rol oynadı. Milyonları işsiz bırakan ve milyonlarca insanı çeşitli şekillerde etkileyen olan küresel salgın, çevrimiçi eğitim, dijital bağlantı, yeni çalışma yaklaşımları vb. için de yeni fırsatlar yarattı. Artan ihtiyacı kolaylaştırmak ve katılımı en üst düzeye çıkarmak için, LinkedIn iş arayanlar ve yaptıkları işte bir sonraki adımı atmak isteyen profesyoneller arasında en çok tercih edilen platform oldu.
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LinkedIn 2020’de neler kazandı?
Pandemiden önce de LinkedIn, profesyonel bağlantı için en çok tercih edilen platform idi ancak pandemi sırasında, kullanıcıların hızla gelişen fırsatlarla aynı hizaya gelmelerini sağlayan temel becerileri edinmeleri için dijital eğitim araçlarının kalite düzeyini ve değerini arttırmasıyla 2020‘de daha fazla ilgi gördü. Bu hafta platform, bu çabalar hakkında bir güncelleme yaptı ve 10 milyon kişinin pandemi sırasında LinkedIn Learning, Microsoft’un eğitim araçları ve GitHub aracılığıyla yeni beceriler öğrendiğini bildirdi.
LinkedIn CEO’su Ryan Roslansky‘ye göre: “231 ülke ve bölgeden insanlar, Haziran ayında başladığımızdan bu yana fırsat.linkedin.com adresindeki programımıza başvurdu. ABD, Hindistan, İngiltere, Fransa ve Kanada’dan çok sayıda insan görüyoruz. En popüler kurslarımızdan bazıları yazılım geliştirme, müşteri hizmetleri ve veri analistleri rolleri hakkında oldu.” 706 milyondan fazla profesyonelin, 55 milyondan fazla şirketin, 11 milyon iş ilanının ve daha fazlasının becerilerini ve kariyer gelişimlerini haritalayabildiği Ekonomik Grafiğini kullanarak LinkedIn, önemli fırsat alanlarını belirlemek için iyi bir konumda. Belirtildiği gibi, muhtemelen platformun uygulama içi rekor katılım ve etkileşim seviyelerini geliştirmeye devam ettiğini ve çeşitli açılardan temel bir İK aracı olarak potansiyelini en üst düzeye çıkardığını gözlemleyeceğiz.
Ayrıca, platformu daha profesyonel hale getirmek için daha fazla pazarlama ve sosyal yardım kampanyalarının ilerlemesine şahit olacağız. Bu hızla gelişmeye devam eden latformu uzun süreli stratejilerinize eklemek ve gelişmeleri takip etmeniz iş ağınız açısından son derece faydalı olabilir.
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FarmVille, 31 Aralık’ta veda ediyor!
Arkadaşlarınızın komşu olarak birlikte çalışmasına ve bununla ilgili her şeyi Facebook zaman çizelgelerinde yayınlamasına izin veren bir çiftçilik simülatörü oyunu olan FarmVille, 11 yılın ardından kapılarını tamamen kapatılıyor. Oyun geliştirici şirket Zynga, oyunun 31 Aralık’ta kapatılacağını duyurdu. Günümüzde çoğu insan muhtemelen FarmVille’i artık çok sık oynamasa da, 11 yıllık serüveni boyunca oyun milyonlarca kullanıcıyı çekti, bu nedenle bu değişiklik yine de birçok insan açısından üzücü olabilir.
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Oyun neden kapatılıyor?
Eurogamer’ın da belirttiği gibi FarmVille, Facebook’ta yıllardır en çok oynanan oyundu. FarmVille geliştiricileri oyunu sonlandırmaya kararının Microsoft’un Flash desteğini bitirmesi sebebiyle olduğu söylense de daha sonra, Adobe’un, web tarayıcıları için Flash Player‘ı dağıtmayı ve güncellemeyi durdurmayı planladığından kaynaklandığı belirlendi. Zynga, veda hakkında”Birçoğunuzun en başından beri bizimle birlikte olduğunuzun ve yıllar boyunca bu oyundan bizim kadar zevk alan inanılmaz bir küresel oyuncu topluluğu oluşturmaya yardımcı olduğunuzun farkındayız. Bunun için teşekkür ederiz diyoruz.” dedi.
Uygulama içi satın alımlar, oyunun ödeme sisteminin kapatılacağı 17 Kasım’a kadar mevcut olacak. 31 Aralık’a kadar oynamaya devam edebileceksiniz ve kalan krediler o zamana kadar kullanılabilecek.