Google, Avrupalı habercilerle 1 milyar dolarlık ortaklık programını duyurdu

Dijital platformların haberlerden ve yayıncı içeriğinden nasıl kazanç sağladıkları ve daha sonra bunların faydalarını orijinal içerik oluşturucularla nasıl paylaştıkları hakkında süregelen soruların ortasında, Google bu hafta Avrupalı ​​haber yayıncılarıyla 1 milyar dolarlık yeni bir ortaklık duyurdu.

Google tarafından açıklandığı gibi:

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“Bugüne kadarki en büyük mali taahhütümüz olan News Showscase, yayıncılara farklı türde bir çevrimiçi haber deneyimi için yüksek kaliteli içerik oluşturmaları ve seçmeleri için ödeme yapacak. Hem yayıncılara hem de okuyuculara fayda sağlayacak yeni bir ürün ürettik. Okuyuculara önemli hikayeler hakkında daha fazla fikir veren ve bu süreçte yayıncıların izleyicileriyle daha derin ilişkiler geliştirmelerine yardımcı olacak ödüllü haber odaları içeren yeni bir hizmet.”

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Yeni özellik neler içeriyor?

News Showscase özelliği, Haberler sekmesine çok benziyor. Onaylı yayıncıların platformdaki içeriklerini yönetmesine olanak tanıyor ve izleyicilerle olan bağlantıyı geliştirmeye yardımcı olurken aynı zamanda daha resmi, incelenmiş ve yanlış bilgilerden arındırılmış bir haber akışı sunuyor. Ancak Facebook, duyurularını haber içeriği kalitesine ve orijinal haberciliğe odaklamış olsa da, Google’ın yeni programı yayıncılara daha çok ödeme yapmaya odaklanmış görünüyor.Örneğin Avustralya hükümeti şu anda hem Facebook’u hem de Google’ı, içeriklerinin platformlarında kullanılması için gelirlerinin bir kısmını yerel haber yayıncılarıyla paylaşmaya zorlayacak yeni yasaları uygulamaya çalışıyor. Hem Google hem de Facebook teklifi reddettiler ve yeni tedbirlerin onaylanması halinde yayıncı içeriğini tamamen kullanmayı bırakma tehdidinde bulundular.

Avustralya’nın önerisi, Google ve Facebook’un hayatta kalmak için yerel haber yayıncıları tarafından oluşturulan içeriğe ihtiyaç duydukları ve sonuç olarak, eğer Hükümet devam etmeyi seçerse, baskının nihai sonucuna dayanmaktadır. Bununla birlikte, iki devin süreçlerini kurallara göre revize etmesi sonucunda yerel yayıncıların web trafiğini ve gelirlerini kaybettiğini görecek .Bu, Hükümetin başarmaya çalıştığı şeyin tersi bir sonuçtur, ancak hem Fransa’da hem de İspanya’da farklı şekillerde yürürlüğe giren bu girişimin temeli, Facebook ve Google’ın gerçekten çok para kazarken yerel habercilerin para kazanamaması.

Google’un konuyla ilgili savunması ise şu şekilde: “Google Arama ve Google Haberler, sitelerine büyük miktarda trafik göndererek haber yayıncılarına yardımcı oluyor. Yalnızca Avrupa’da, insanlar Google’ın bağlantı verdiği haber içeriğini ayda sekiz milyardan fazla tıklıyor. Bu, saniyede 3.000 tıklama aldığımız anlamına geliyor. Daha büyük haber yayıncıları için, her tıklamanın değeri, çoğunlukla reklam ve abonelikler yoluyla oluşturulan 4-6 euro sent oluyor.”