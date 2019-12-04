Google yönetiminde, yeni bir dönem başlıyor!
Google, geçtiğimiz senelerde yeni bir şirket kurarak tüm faaliyetlerini Alphabet Inc. çatısı altında yapacağını açıklamıştı. Bu açıklamayla birlikte Google dahil olmak üzere altında bulunan tüm şirketler Alphabet Inc’e geçmişti.
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Bugün, Google’ın kurucularından Larry Page ve Sergey Brin, şu andaki rollerinden ayrılacaklarını duyurdu. Dünyanın en geniş arama motorlarından birinin yaratıcıları için tarihi bir adım olacak bu ayrılık duyurusu aynı zamanda firma içerisinde yepyeni bir dönem olarak adlandırılıyor.
Google’ın şu anda CEO’luğunu üstlenen Sundar Pichai, uzun süredir bu görevini devam ettirmekteydi. Başarılı işler yürüten Pichai, artık Alphabet Inc.’in eski kurucu ortakların yürütmekte olduğu yönetim faaliyetlerini gerçekleştirecek.
Bu değişiklik yeni şirketin kuruluşundan dört yıl sonra gerçekleşti. Holdingleşme kararı alan Google’ın yöneticileri 20 seneye aşkındır bu görevi devam ettirmenin vermiş olduğu yorgunlukla bu kararı almış olabilirler. Page ve Brin’în veda notları ise bunu kanıtlar nitelikte olmuş.
2019 yılı itibariyle artık Google bir kişilik. Google’ı biz doğurduk, büyüttük ve artık çocuğumuza veda etme zamanımız geldi. Artık 21 yaşında olgun bir bireyle karşı karşıyayız. Bize de kümesi terk etmek düşer. Hem geliştirmesinde hem de yönetiminde uzun seneler bulunduğumuz şirketimizden ebeveyn görevini üstlenerek çıkmanın verdiği gururu yaşıyoruz.
Bu sakın yanlış anlaşılmasın. Google’ın babaları evlatlarını öksüz bırakmayacaklar. Yazının devamında, şu ifadeler kullanılıyor.
Biz Google ve Alphabet’e uzun süredir derin bağlarla bağlıyız. Kurul üyeleri, hissedarlar ve kurucular arasındaki geliştirme süreçleri devam edecek. Pichai’ye görevine alışma sürecinde de desteğimizi esirgemeyeceğiz.
Google, Microsoft ve birçok Amerikan şirketi oldukça yol katettiler ve bu sürede şirket başlı başına devam eden bir yapı haline geldi. Bu süreçten sonra da kolay kolay bu yapının bozulabileceğini söyleyemeyiz.
Genel
Pixel 4, nasıl bir batarya performansı sergiliyor?
Pixel 4, geçen hafta tanıtılan Google etkinliği sonrasında satışa çıktı. Fakat, halan cihazın batarya performansıyla ilgili kafa karıştırıcı bazı durumlar oluşmuştu.
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Pixel 4 ailesi, muhteşem kamera dizaynı, ekranı ve yaşattığı yazılım deneyimiyle kullanıcılardan olumlu dönüşler alınmaya başlanmıştı. Günlük kullanımda, cihazı faal olarak ne kadar süre kullanabileceğiniz ise kesinlik yaratan bir bilgi değildi maalesef ki. Bunu öğrenmek için cihazı edinip, bir süre kullanmanız gerekiyor.
Google, yeni bayrak gemisi cihazında, 2.800mAh kapasiteye sahip vasat bir çözüm kullanıcıları sunuyor. Yani, bazı Pixel severleri hayal kırıklığına uğratacak bir batarya performansı sunmasını bekliyoruz. AndroidCentral forumunda, telefonu satın alan bazı kullanıcılar yorumlarını dile getirmeye başladılar.
Cihazla ilgili görüşleri kısaca açıklamak gerekirse kullanıcılar kullandıkları telefondan oldukça memnuniyet duyuyorlar. Birkaç tanesini, sizler için derledik. Aşağıdan okuyarak, bilgi sağlayabilirsiniz:
Dün gece telefonumu şarja taktım. Normal günlük rutinimi uygulamaya başladım ve çalışmaya devam ediyorum. Hala pil seviyesini %100 olarak duruyor. Google Pixel XL cihazım olsa çoktan %80’e düşerdi.
Bir diğeri ise şu şekilde devam ediyor:
Batarya ömrüm güzel, Sabah 9:00’da şarjdan çektim ve 7 saat sonra cihazın pil durumunu %67 olarak gördüm. Günlük kullanımda, bu cihazla ilgili herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Pixel 4XL cihazını kullanıyorum.
Genel olarak kullanıcılar cihazlarının genel performansından oldukça mutlular. Tabiki Lityum Polimer piller verimlilikleri doğrultusunda zamanla performans kaybı yaşatabiliyorlar. Umarım, böyle bir durum Google’ın yeni cihaz ailesinin de başına gelmez.
Google Home ve Google Home Mini artık stereo olarak eşleşebiliyor
Google‘ın akıllı ev asistan cihazları Google Home ve Google Home Mini artık birbirleri arasında eşleşebiliyor. Bu eşleşme ile birlikte bir çift olarak bu iki cihazı kullanabiliyorsunuz.
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Cihazınızın yönlerini belirleyin
Akıllı evler için en iyi seçeneklerden biri olan Google Home asistanları birbirleri ile stereo şekilde eşleşemiyorlardı. Yeni yapılan güncelleme ile birlikte artık bu cihazlar birbirleri ile stereo bir şekilde eşleşebilecek. Bu ayarları uygulamak için telefonunuzda bulunan Google Home uygulamasına girip çift hoparlör şeçeneğini seçip sonrasında hoparlörlerin yönlerini belirleyebiliyorsunuz.
Bu şekilde sağ ve sol hoparlör olarak cihazlarınızı konumlandırıp stereo bir şekilde ses alabiliyorsunuz. Ayrıca bunun için herhangi bir Google asistan cihazınızın olması yeterli oluyor. Farklı Google asistan cihazlarınızla bu özelliği kombine edebilirsiniz.
Google, iPhone’lardaki sınırsız fotoğraf yükleme hatasını onayladı!
Google, bugünlerde iOS cihazlarda yer alan bir fotoğraf sorunuyla cebelleşiyordu. Gelen açıklamara göre firma, son nesil cihazlarda bulunan bu açığı sonunda giderebildi.
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Amerikalı teknoloji devi, Fotoğraflar uygulamasında yer alan ve iPhone 11 ailesine orjinal kalitede limitsiz fotoğraf yükleme imkanı sunan bir açığın varlığından haberdar olduklarını onayladı. Bu sorunun giderildiğini açıklayan firma sorunun kaynağına dair açıklamalarda da bulundu.
Reddit kullanıcısı “stephenvsawyer” tarafından fark edilen sorun, r/apple üzerinde açılan bir konu yoluyla keşfedildi. Stephen, açığın kaynağının resim formatında yer alan bir dönüştürme hatasından dolayı olduğunu belirtti. iPhone 11‘lerde HEIC/HEIF formatı adı verilen yüksek çözünürlüklü fotoğrafları oluşturmak için kullanılan özel bir dosya türü kullanılıyor.
Google Fotoğraflar uygulaması ise tüm grafik uzantılarını JPEG üzerinden buluta yüklemesi gerekiyor. Apple’ın yeni nesil akıllılarında kullandığı bu yazılımsal farklılıktan dolayı firma çok büyük bir problemle karşı karşıya gelmiş.
HEIC formatı, JPEG grafik uzantısına çevirildiği takdirde dosyanın boyutları çok yükseliyor. Böylece Fotoğraflar uygulamasının size verdiği kapasiteyi çok az fotoğrafla doldurabiliyorsunuz. Bu hatanın önüne geçmek isteyen firma, iPhone kullanıcılarına sınırsız depolama olanağı yaratmış.
Maalesef ki, Pixel 4 telefonlarda, bu formatta fotoğraf kaydetme yeteneğine sahip değil. Google, yeni telefonlarında orjinal kalitede yedekleme imkanı sunan sınırsız depolama seçeneğini yeni cihazlarına dahil etmediler. Halbuki geçen seneki amiral gemilerinde böyle bir fonksiyon mevcut olmasına rağmen.
Google, durumla ilgili ne diyor?
Firma, oluşan sorunla ilgili o günden itibaren yaşanan gelişmelerle ilgili bir bildiri yayınladı. Oluşan açığın istek dahilinde olmadığını ve düzeltmek için çalıştıklarını ifade ettiler.
Galaxy S10 serisinin de kullandığı bu format Snapdragon 855 mimarisinden gücünü alan tüm cihazlarda yazılımsal olarak kullanılması mümkün. Arama devi, sınırsız depolama imkanı sunmasıyla birlikte kuvvetle muhtemel yakın zamanda zararını açıklayacaktır.