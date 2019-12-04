Samsung beklenen Theme Park uygulamasını kullanıma sundu

Bilgisayarlar için güvenlik yazılımları üreten ESET, özel olanın özel kalması için yeni güvenlik sorunlarına odaklanmış 2020 model yazılımlarını piyasaya sürdü.

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İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısında ESET NOD32 Antivirus’ün yanı sıra Internet Security ve Smart Security Premium programlarının 2020 yılı sürümleri tanıtıldı. Yeni sürümler, en güncel virüs, truva atı, solucan, rootkit ve botnetleri koruyor. Ayrıca oltalama teknikleri, fidye yazılımları, casus programları ve kripto madenci yazılımları gibi kötü amaçlı kodlarla mücadele etmek için tasarlandı.

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 130 milyon yeni zararlı yazılım ortaya çıkarken, her 4 saniyede bir ESET yazılımları bir tehtidle karşılaşıyor. Yeni sürümlerle birlikte, 13 ana koruma modülü oluşturulmuş durumda. Bu 13 modülün yanı sıra Web Kamerası Koruması, Akıllı Ev Koruması, Oyun Modu, Ebeveyn Kontrolü, Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması, Parola Yöneticisi ve Güvenli Veri Şifrelemesi gibi onlarca modül daha, verilerimize ulaşmaya çalışanlara karşı koyuyor.

Gizliliğe yönelik yapılan yeni sürüm yükseltmelerinde, makine öğrenmesi ile birçok farklı algoritma çalışıyor. Ayrıca ESET tarafından sunulan Tam Disk Şifrelemesi özelliği ile ESET Full Disk Encryption (EFDE) ile çözüm sunuyor.