Haber
Samsung beklenen Theme Park uygulamasını kullanıma sundu
Samsung, kullanıcılarının uzun zamandır beklediği bir uygulama olan Theme Park‘ı Galaxy Store üzerinden kullanıma sundu.
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Samsung, kullanıcılarının uzun zamandır beklediği tema özelleştirme uygulaması olan Theme Park‘ı kullanıma sundu. Samsung Galaxy telefonlara özel olarak geliştirilen uygulama, yine Galaxy telefonlara özel Galaxy Store’da şu an indirilebilir durumda.
Bu uygulama ile birlikte, duvar kağıtlarınıza özel simgeler, yeni menü ve yazı renkleri ekleyebilirsiniz. Bu şekilde telefonunuzu istediğiniz şekilde kişiselleştirebilir ve size sunulan ayarları zorunlu olarak kullanmak zorunda kalmazsınız. Eğer sizde uygulamayı denemek istiyorsanız Galaxy telefonunuzdan Galaxy Store uygulamasına girip, Theme Park araması yapabilirsiniz.
Güvenlik
ESET yeni güvenlik yazılımlarını piyasaya sürdü
Bilgisayarlar için güvenlik yazılımları üreten ESET, özel olanın özel kalması için yeni güvenlik sorunlarına odaklanmış 2020 model yazılımlarını piyasaya sürdü.
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İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısında ESET NOD32 Antivirus’ün yanı sıra Internet Security ve Smart Security Premium programlarının 2020 yılı sürümleri tanıtıldı. Yeni sürümler, en güncel virüs, truva atı, solucan, rootkit ve botnetleri koruyor. Ayrıca oltalama teknikleri, fidye yazılımları, casus programları ve kripto madenci yazılımları gibi kötü amaçlı kodlarla mücadele etmek için tasarlandı.
Dünya genelinde her yıl yaklaşık 130 milyon yeni zararlı yazılım ortaya çıkarken, her 4 saniyede bir ESET yazılımları bir tehtidle karşılaşıyor. Yeni sürümlerle birlikte, 13 ana koruma modülü oluşturulmuş durumda. Bu 13 modülün yanı sıra Web Kamerası Koruması, Akıllı Ev Koruması, Oyun Modu, Ebeveyn Kontrolü, Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması, Parola Yöneticisi ve Güvenli Veri Şifrelemesi gibi onlarca modül daha, verilerimize ulaşmaya çalışanlara karşı koyuyor.
Gizliliğe yönelik yapılan yeni sürüm yükseltmelerinde, makine öğrenmesi ile birçok farklı algoritma çalışıyor. Ayrıca ESET tarafından sunulan Tam Disk Şifrelemesi özelliği ile ESET Full Disk Encryption (EFDE) ile çözüm sunuyor.
Google yönetiminde, yeni bir dönem başlıyor!
Google, geçtiğimiz senelerde yeni bir şirket kurarak tüm faaliyetlerini Alphabet Inc. çatısı altında yapacağını açıklamıştı. Bu açıklamayla birlikte Google dahil olmak üzere altında bulunan tüm şirketler Alphabet Inc’e geçmişti.
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Bugün, Google’ın kurucularından Larry Page ve Sergey Brin, şu andaki rollerinden ayrılacaklarını duyurdu. Dünyanın en geniş arama motorlarından birinin yaratıcıları için tarihi bir adım olacak bu ayrılık duyurusu aynı zamanda firma içerisinde yepyeni bir dönem olarak adlandırılıyor.
Google’ın şu anda CEO’luğunu üstlenen Sundar Pichai, uzun süredir bu görevini devam ettirmekteydi. Başarılı işler yürüten Pichai, artık Alphabet Inc.’in eski kurucu ortakların yürütmekte olduğu yönetim faaliyetlerini gerçekleştirecek.
Bu değişiklik yeni şirketin kuruluşundan dört yıl sonra gerçekleşti. Holdingleşme kararı alan Google’ın yöneticileri 20 seneye aşkındır bu görevi devam ettirmenin vermiş olduğu yorgunlukla bu kararı almış olabilirler. Page ve Brin’în veda notları ise bunu kanıtlar nitelikte olmuş.
2019 yılı itibariyle artık Google bir kişilik. Google’ı biz doğurduk, büyüttük ve artık çocuğumuza veda etme zamanımız geldi. Artık 21 yaşında olgun bir bireyle karşı karşıyayız. Bize de kümesi terk etmek düşer. Hem geliştirmesinde hem de yönetiminde uzun seneler bulunduğumuz şirketimizden ebeveyn görevini üstlenerek çıkmanın verdiği gururu yaşıyoruz.
Bu sakın yanlış anlaşılmasın. Google’ın babaları evlatlarını öksüz bırakmayacaklar. Yazının devamında, şu ifadeler kullanılıyor.
Biz Google ve Alphabet’e uzun süredir derin bağlarla bağlıyız. Kurul üyeleri, hissedarlar ve kurucular arasındaki geliştirme süreçleri devam edecek. Pichai’ye görevine alışma sürecinde de desteğimizi esirgemeyeceğiz.
Google, Microsoft ve birçok Amerikan şirketi oldukça yol katettiler ve bu sürede şirket başlı başına devam eden bir yapı haline geldi. Bu süreçten sonra da kolay kolay bu yapının bozulabileceğini söyleyemeyiz.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30 resmen duyuruldu: 5G desteği ve 4 kameralı tasarım!
Redmi K30, Xiaomi’nin Weibo hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamayla sonunda duyuruldu. Paylaşım öyle gösteriyor ki cihazın 5G versiyonu ve 4.5G altyapısıyla çalışan iki varyant halinde gelecek.
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Xiaomi, bugün Çin’in sosyal medya platformlarından biri olan Weibo’da çığır açan bir açıklamada bulundu. Uzun zamandır ortalıkta dolaşan K serisinin yeni modeli resmen duyurulmuş oldu.
Redmi K30, kutudan 5G desteği aktif şekilde gelecek ve aynı zamanda çift kanal 5G dediğimiz çok daha gelişmiş bir fonksiyonla gelecek. Bu teknoloji aslında firma tarafından daha önceden de duyurulmuş ve yeni yıl itibariyle orta ve üst seviye cihazlarında bu fonksiyonunu göreceğimizi teyit etmişti.
Canlı imajlarını da daha önce basına sızdırılan akıllı telefonun firma tarafından direkt görsellerinin paylaşıldığına şahit olduk. Redmi K30’un öncelikle Çin piyasasına tanıtılması, ilerleyen tarihlerde Avrupa ve Amerika’ya lanse edilmesini bekliyoruz.
Gördüğünüz üzere yukarıda yer alan fotoğraflarda, cihazın arka tarafında konumlandırılmış kamera kurulumun dörtlü yapıya sahip olarak tasarlanmış. Bu yapı açıkçası Huawei’nin Mate 30 ailesiyle ilk hayatımıza giren kamera çerçevesinin bir daire içerisine yerleştirilmiş bir düzen mevcut. Ön tarafta ise kameranın iki tane olduğu ve Samsung benzeri delikli şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz.
Burada bizi en şaşırtan farkın, Türkiye’de de Mi 9T ve Mi 9T Pro olarak isimlendirilen cihazın ekran altı parmak izi sensörüyle geldiğine tanık olmuştuk. Fakat ailenin yeni çocuğunda maalesef ki parmak izi sensörü güç tuşunun içerisine yerleştirilmiş. Muhtemelen firma, maliyeti arttıran unsurlardan kaçınmak için böyle bir tercihte bulundular.
Redmi K30’un 64 MP ana kamera sensörü, 12 MP ultra geniş açı sensörü ve 8 MP telefoto lens gibi güçlü kamera detaylarıyla donatılmış. K30 Pro’un donanım tarafında ise Snapdragon 855+ işlemci kullanılmış. Önümüzdeki yılın şubat ayı itibariyle 865 işlemcinin tanıtılacağını düşünürsek doğru bir tercih olup olmadığı tartışılır bir konu yaratıyor.