Google, yeni Pixelbook’u Pixel 3’le beraber duyurabilir!

Google, ikinci nesil Pixelbook‘u ekim ayında düzenleyeceği etkinliğinde Pixel 3 ve Pixel 3 XL telefonlarıyla birlikte tanıtabilir.

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Google etkinliğinde hangi ürünler tanıtılacak?

Mayıs ayında şirketin, ilk akıllı saati üzerinde çalışmaya başladığı haberi ortaya çıkmıştı. Pixel ailesine dahil olması beklenen bu saatin, Pixel 3 ve Pixel 3 XL ile beraber duyurulacağı söylenmişti. Sızıntı haberleriyle ünlü olan Evan Blass‘ın yaptığı son paylaşımla, ikinci nesil Pixelbook‘un da ekim ayındaki etkinlikte tanıtılacağı ortaya çıktı.

Yeni Pixelbook‘un; önceki modele göre daha dar çerçeveli olması, Chrome OS işletim sistemini kullanması ve Intel‘in ya da Qualcomm‘un en yeni işlemcilerinden birini kullanması bekleniyor.

Yeni Pixel telefonlar muhtemelen ekim ayının ilk haftasında, yeni Pixelbook‘la beraber duyurulacak. Geçen yıl ilk kez gösterilen Pixel Buds‘ın yeni versiyonunu da yapılacak etkinlikte görebiliriz.