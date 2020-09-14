Google, yeni Pixel telefonunu 30 Eylül’de tanıtacak!

Google 30 Eylül’de gerçekleştireceği lansmanla beraber yeni Pixel telefonlarını ve akıllı hoparlörünü tanıtacak. Yeni Chromecast ise 4K HDR ve Dolby Vision desteğiyle gelebilir.

İlginizi çekebilir: Google Duo, Android TV’ler için artık indirilebilir!

reklam

Apple ve Samsung’un ardından Eylül ayı içerisinde lansman gerçekleştirecek olan bir diğer firma ise Google oldu. I/O 2020 iptali sonrası Google bu kez basın mensupları için sanal bir etkinlik gerçekleştireceğini duyurmuştu. 30 Eylül’de gerçekleştirilecek olan bu lansmanda Google, yeni Pixel telefonları ve diğer ürünlerini tanıtacak.

Pixel cihazlarda 5G vurgusu önplanda

Ay sonunda yapılacak olan etkinlikle beraber Google’ın yeni telefonlarını tanıtması bekleniyor. Son gelen sızıntılara göre 4a modelinin 5G destekli versiyonuyla ailenin yeni mensubu olacak Pixel 5’i tanıtması öngörülüyor. Geçtiğimiz aylarda markette yerini alan 4a modelinden umduğunu bulamayan Google’ın etkinlikte tanıtılacak yeni cihazlarıyla durumu toparlaması öngörülüyor. Bunlar haricinde yeni Chromecast cihazını tanıtacak olan teknoloji devi Nest akıllı hoparlörünü de görücüye çıkarıyor.

Yeni ‘dongle’ uzaktan kumandayla gelebilir

Chromecast için de geliştirmelerde bulunan Google, yeni ‘dongle’da Dolby Vision ve 4K HDR desteği sunabilir. Söylentilere göre kontrolü kolaylaştırmayı hedefleyen Google, dongle’a uzaktan kumanda da ekleyebilir. Teknoloji devinin etkinlikte tanıtması önegörülen yeni akıllı hoparlörü hakkında ise bu sene başında çıkan tanıtım videosu haricinde bir bilgi bulunmuyor.