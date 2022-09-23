Google, Dolby Atmos ve Dolby Vision’a alternatif medya formatları üzerinde çalışıyor. Böylelikle medya formatları, donanım üreticilerinin lisans ücreti ödemesine gerek kalmadan HDR video ve üç boyutlu sesi desteklemesine olanak tanıyacak.

Protocol, Google tarafından yapılan bir sunumu gösteren bir videoyu ele geçirdiğini söyledi. Bu sunum sırasında şirket, donanım üreticilerine medya formatlarına ilişkin planlarını özetledi. Google’da Project Caviar olarak bilinen proje, Google ürün müdürü Roshan Baliga’ya göre, endüstrinin herhangi bir tarafa lisans ücreti ödemeden üç boyutlu ses ve HDR video sağlayan birinci sınıf medya deneyimlerinden yararlanabilmesini sağlamayı amaçlıyor.

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Protokole göre Google, Dolby’nin medya formatlarına kıyasla medya formatlarına daha fazla işlevsellik kazandırmak istiyor. Örneğin, üç boyutlu ses için medya formatı daha fazla ses sistemini destekleyecek ve HDR video formatı kullanıcıların doğrudan HDR10+’da video kaydetmesine olanak tanıyacak ve ardından görüntüler YouTube veya diğer platformlar aracılığıyla paylaşılabilecektir. Google, medya formatlarını kullanmak için ücret talep etmeyecektir.

Protocol tarafından aktarılan kaynaklara göre, Dolby’nin 2021’deki kârının dörtte biri lisans gelirlerinden oluşuyor. Dolby Atmos ve Dolby Vision’dan elde edilen lisans geliri de en hızlı büyüyen gelir olacaktır. Protokol, 50 dolar maliyetli bir yayın cihazı üreticisinin Dolby Vision ve Dolby Digital’i kullanmak için Dolby’ye cihaz başına 2 dolar lisans ücreti ödemesi gerekiyor.