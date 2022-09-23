Bildiğiniz üzere Google Pixel Watch akıllı saati hakkında uzun süredir haberler yapılıyor. Amerikan teknoloji devi Google, 6 Ekim tarihinde yeni akıllı telefon serisi Pixel 7 ile beraber Mayıs ayında duyurduğu saatini de piyasaya sürecek. Bugün şirketin resmi YouTube kanalı akıllı saat ile alakalı bir tanıtım videosu yayınlandı. Fragman yeni cihazın büyüleyici tasarımını gözler önüne serdi.

Tüm bilgilerimizi sıra sıra özetlemek gerekirse Google Mayıs ayında I/O 2022 etkinliği sırasında Pixel Watch’u tanıttı. Ancak, Amerikan teknoloji devi yaklaşan akıllı saatinin tasarımı ve özellikleri konusunda sessiz kaldı. Bu sessizlik çoğu kaynağın cihaz hakkında yaptığı spekülasyonlara neden oldu. Uzun bir aradan sonra yaklaşan yeni ürün hakkında resmi bilgiler geldi ve YouTube üzerinden bir tanıtım fragmanı yayınlandı. Öte yandan bugün yeni akıllı saatin fiyatlandırma ayrıntıları da gün yüzüne çıktı. Gelin hep beraber Google’ın yeni saatinin tasarımını yakından inceleyelim.

İçindekiler Google Pixel Watch Cihazının Tasarımı ve Beklenen Fiyatı

Google Pixel Watch Cihazının Tasarımı ve Beklenen Fiyatı

Yaklaşan akıllı saatin kutudan Wear OS 3 ile çıkacak. Akıllı giyilebilir cihaz dairesel bir kadran ile korunuyor. Dahası, bu dairesel kadran içindeki ekranın çerçeveye doğru uzanan bir tasarımı var. Sonuç olarak ilk bakışta çerçevesiz olarak gözüken saat gerçekten de çok şık duruyor. Fragman içinde geçen ayrıntılar yeni cihazın paslanmaz çelik ile donatıldığını ortaya koyuyor. Akıllı saatin sağ kenarda ayarlarda gezinmek için bir kurma kolu düğmesi yer alacak. Ayrıca, yine sağ tarafta mikrofon için küçük bir delik bulunacak

Söylenti ve son raporlara bakacak olursak Google’ın akıllı saati kalp atış hızı izlemeyi destekleyecek. Ayrıca bir dizi saat teması arasından seçim yapabileceksiniz. Bununla beraber üst segment sınıfına ait olması beklenen cihaz, Bluetooth / Hücresel arama özelliğine sahip olacak. Bahsettiğimiz gibi fragman ile aynı gün çıkan bazı raporlar cihazın fiyatı konusunda kullanıcıları biraz aydınlattı. 9to5Google raporuna göre, Google Pixel Watch 349,99$ fiyat etiketi taşıyacak. Bu fiyat Bluetooth / Wi-Fi olarak adlandırılan iki model içinde geçerli olacak. Ayrıca akıllı saatin kordonları 3 farklı renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.

İlginizi çekebilir: Google Pixel 7 Serisinin Fiyatları Sızdırıldı