Google Yapay Zeka Destekli Çeviri Servisi Yeni Dilleri Destekliyor

Google çevirilerin doğal dile daha yakın olması için elinden geleni yapıyor ve bu amaçla geçtiğimiz yıl sözcük bazlı çeviri servisini geliştirmeye başladı.

Google yavaş yavaş sözcük bazlı çeviri arkasında bırakara yapay zeka ile desteklenen nöral makine çevirisi kullanıyor. Şirketin açıklamasına göre bu sistem artık Hintçe, Rusça ve Vietnamca destekliyor.

Yeni sistem eski sözcük bazlı çeviri sistemine göre daha doğru ve kaliteli bir çeviri veriyor. Böylelikle cümle parçalarına ayrılmadan çeviriliyor ve anlam kaybı daha az yaşanıyor. Şirket geçen yıl Mandarince ile makine çevirisine başlamıştı. Daha sonra bu servisini İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca, Korece, Portekizce ve Türkçe dil desteği ile geliştirmişti. Dünyanın üçte biri bu dilleri konuşmakta ve bu diller arasında yapılan çeviriler çeviri hizmetinin %35’ini oluşturuyor. Google’ın asıl amacı ise serviste yer alan 103 dile de yapay zeka destekli çeviri desteğini getirmek.