Google, WikiLeaks Dosyalarında Yer Alan Açıkları Kapattıklarını Açıkladı

Geçtiğimiz günlerde WikiLeaks bazı CIA dosyalarını yayınlamıştı ve bu dosyalarda Google’ı zor durumda bıracak Android ve Chrome açıkları da yer alıyor.

Google’ın Bilgi Güvenliği ve Gizliliği Bölümü Yöneticisi Heather Adkins yaptığı açıklamada hep Chrome hem de Android’e gelen bir çok güncelleme ile beraber dosyalarda yer alan açıkların önüne çoktan geçtiklerini belirtti.

Adkins’in açıklaması WikiLeaks’in CIA’in Siber İstihbarat Merkezi’nin 8761 dosyasını yayınlamasından bir gün sonra geldi. Dosyalarda Chrome ve Android’in dışında iOS ve Samsung Smart TV modellerinde de bazı açıklar olduğu yer alıyordu. Dün Apple tarafından yapılan açıklmaya göre iOS işletim sisteminde bulunan açıkların büyük bir kısmı Ocak ayında yayında yayınlanan güncelleme ile kapatıldığı belirtilmişti.

İki şirkette açıkların bir çoğunun kapatıldığını açıkladı. Ancak belli ki bütün açıklar kapatılmış değil. Şirketler hangi açıkların kapatıldığına ya da kaç açığın kapatıldığına dair detaylı bir bilgi de vermedi. Diğer taraftan Samsung ise henüz Samsung Smart TV modelleri hakkında bir açıklama yapmadı.