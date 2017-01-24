Google daha önce Voice servisinde bazı değişikliklere gideceğini duyurmuştu ve uzun bir aradan sonra servise büyük bir değişiklik geldi.

Google’ın bugün yayınladığı güncelleme ile beraber uygulamanın hem Android hem iOS hemde internet versiyonu büyük değişiklikler aldı. Artık Voice şirketin diğer uygulamalarıyla aynı seviyeye geldi.

Uygulama içerisinde yer alan gelen kutusu artık mesajlar, aramalar ve sesli mesajlar şeklinde ayrıldı. Konuşmalar ise güncellendi ve artık burada attığınız ya da aldığınız her mesajı görebiliyorsunuz.

Grup konuşmaları da gelen özelliklerden bir tanesi. Artık bunun için de Hangouts gerekmiyor. Uygulamanın kullanıldığı platforma göre bazı farklılıklar yer alıyor. Uygulama içi bildirim desteği Android’de yer alırken iOS versiyonunda yer almıyor. Diğer tarafta iOS platformunda 3D Touch desteği yer alıyor. 3D Touch özellikle mesajlarda sık kullanılacak. Güncelleme bugün Android cihazlar için yayınlandı bir kaç gün içerisinde de iOS cihazlar için gelecek.