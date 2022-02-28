Google ve Facebook, Yeni Değişikliklerle Yanlış Bilgi Yayılmasını Durdurmak İçin Savaşıyor

Google, Facebook ve Twitter gibi ABD’li teknoloji şirketleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline, yanlış bilgilerin yayılmasını ve Rus devlet medya hesaplarında yayınlanan sahte reklamları durdurmaya çalışarak yanıt vermeye başladı.

Ukrayna dijital bakanı Mykhailo Fedorov, destek toplamak amacıyla teknoloji liderlerine baskı yapmak için Telegram ve Twitter’da halka açık mesajlar yayınladı. Bazı şirketler şimdiden değişiklik yapmaya başladı.

Meta, pazartesi günü “bağımsız haber kaynakları gibi davranan, Batı’nın Ukrayna’ya ihanet ettiği ve Ukrayna’nın başarısız bir devlet olduğu” iddialarını yayınlayan Rusya ve Ukrayna’daki insanlar tarafından yönetilen bir avuç web sitesi işleten bir ağı kaldırdı.

Ayrıca, Ukrayna birliklerinin Rusya’ya teslim olduğunu gösteren YouTube videolarını yayınlamak amacıyla hesapları hack’lemeye çalışan ‘Ghostwriter’ tarafından bir bilgisayar korsanlığı ve kimlik avı girişimi tespit edildi. Hafta sonu boyunca Facebook, Rus devlet medya hesaplarını paraya çevirdiğini ve bir kullanıcı profilini kilitleme veya bir arkadaş listesini gizleme seçeneği gibi Ukrayna hesaplarına yeni güvenlik özellikleri eklemeye başladığını söyledi.

Ukrayna hükümetiyle görüştükten sonra şirket, bazı Rus devlet medya kuruluşları da dâhil olmak üzere Ukrayna’daki birkaç hesaba erişimi kısıtlayacağını da söyledi. Şirket ayrıca pazar günü yaptığı bir güncellemede “Rus devleti kontrolündeki medyayı kısıtlamak için diğer hükümet taleplerini gözden geçiriyor” dedi.

Cumartesi günü Google’a ait YouTube, devlete ait haber şirketi RT de dâhil olmak üzere bazı Rus şirketlerinin YouTube’da yayınladıkları videolardan para kazanmasını engelleyeceğini söyledi. Ayrıca, RT’ye ve Ukrayna’daki bir dizi başka kanala erişimi de kısıtlayacak.

Reuters’e göre, Google, Ukrayna’daki bazı Google Haritalar özelliklerini vatandaşları korumak amacıyla kesti ve şirketin uygulamadan canlı trafiği kaldırdığını ve mağazaların ne kadar meşgul olduğunu gösteren bir özelliği devre dışı bıraktığını söyledi.

Bu arada Twitter, geçen hafta riskleri “aktif olarak” izlediğini ve yanlış bilgi yayılımını ortadan kaldırmak için çalıştığını söyledi. Ayrıca Ukrayna ve Rusya’daki reklamları da askıya alıyor.

“Sen Mars’ı kolonize etmeye çalışırken – Rusya Ukrayna’yı işgal etmeye çalışıyor!”

Fedorov, geçen hafta Apple CEO’su Tim Cook’a, App Store da dâhil olmak üzere Apple hizmetlerini ve Rusya’ya ürün tedarik etmeyi bırakmasını isteyen bir mektup gönderdiğini söyledi. Fedorov, bunun genç Rusların “utanç verici askeri saldırganlığı proaktif olarak durdurmasına” yardımcı olabileceğini yazdı.

Fedorov ayrıca Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’a da seslendi ve ondan Ukrayna’ya Starlink ekipmanı sağlamasını istedi.

“Sen Mars’ı kolonize etmeye çalışırken – Rusya Ukrayna’yı işgal etmeye çalışıyor! Roketleriniz uzaydan başarıyla inerken – Rus roketleri Ukraynalı sivil halka saldırıyor! Ukrayna’ya Starlink istasyonları sağlamanızı ve aklı başında Rusların ayağa kalkmasını rica ediyoruz” dedi.

Musk günün ilerleyen saatlerinde yanıt verdi: “Starlink hizmeti artık Ukrayna’da aktif. Yolda daha fazla uydu anteni var.”

Yine de bazı küresel liderler, Big Tech’in yeterince sert tepki vermediğini söylüyor. Polonya, Estonya, Litvanya ve Letonya başbakanları, pazar günü Facebook, Alphabet, Google, YouTube ve Twitter liderlerine bir mektup göndererek, onları “bir tavır almaya” çağırdı.

Estonya başbakanı Kaja Kallas tarafından paylaşılan mektupta, “Çevrimiçi platformlar, Rus hükümetinin gerçeğe karşı eşi benzeri görülmemiş saldırısını ele almak için önemli çabalar sarf etmesine rağmen, yeterince bir şey yapmadılar” dedi. “Rusya’nın yanlış bilgi yayılımına çevrimiçi platformlarda yıllardır tolerans gösteriliyor; onlar şimdi Rus hükümetinin Ukrayna’ya ve özgür dünyaya karşı yürüttüğü canice saldırganlık savaşının suç ortağı.”