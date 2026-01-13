Apple, yapay zekâ stratejisinde kritik bir adım atarak Google ile çok yıllı bir iş birliğine gitti. Anlaşma, Apple’ın başta Siri olmak üzere yapay zekâ özelliklerini güçlendirmek için Google’ın Gemini modelleri ve bulut altyapısından faydalanmasını kapsıyor.

Apple ve Google Yapay Zekâda Güçlerini Birleştiriyor

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Apple’ın kendi temel yapay zekâ modelleri için Google teknolojisinin “en yetkin altyapıyı sunduğu” ifade edildi. Apple, bu iş birliğinin kullanıcılara yeni ve yenilikçi deneyimler sunacağını vurgularken, modellerin Apple cihazlarında ve şirketin özel bulut altyapısında çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Bloomberg’in daha önce aktardığı bilgilere göre Apple, Siri’nin yeni nesil sürümü için Google’ın özel olarak uyarlanmış Gemini modelini kullanmayı değerlendiriyordu. Söz konusu anlaşmanın yıllık yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde olabileceği iddia edilmişti. Apple, anlaşmanın finansal detayları hakkında yorum yapmazken, Google da ortak açıklamaya atıfla yetindi.

Bu hamle, Apple’ın uzun süredir temkinli ilerlediği yapay zekâ yarışında daha iddialı bir konuma geçmeye hazırlandığını gösteriyor. Şirket, Siri için planlanan büyük yapay zekâ güncellemesini daha önce 2026’ya ertelemiş ve bu durum yatırımcılar tarafından yakından izlenmişti.

Google’ın Yapay Zekâ Hamlesi Güçleniyor

Anlaşma, aynı zamanda Google’ın yapay zekâ alanındaki yükselişinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Google, 2025 yılında 2009’dan bu yana en güçlü performansını sergilerken, kısa süre önce piyasa değeri açısından Apple’ı geride bıraktı. Şirketin geliştirdiği Gemini 3 modeli, bu yükselişte kilit rol oynadı.

Google CEO’su Sundar Pichai, bulut bölümünün 2025’in üçüncü çeyreğine kadar geçen sürede 1 milyar doların üzerinde değere sahip anlaşmalar imzaladığını açıklamıştı. Apple iş birliği de bu ivmeyi pekiştiren adımlardan biri olarak görülüyor.

OpenAI İş Birliği Devam Ediyor

Apple hâlihazırda Siri ve Apple Intelligence kapsamında karmaşık sorgular için OpenAI’nin ChatGPT modelini kullanıyor. Google ile yapılan yeni anlaşmanın bu entegrasyonu nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor. Apple, CNBC’ye yaptığı açıklamada OpenAI ile olan mevcut anlaşmada herhangi bir değişiklik planlanmadığını belirtti.

Piyasalarda haberin ardından Google hisseleri kısa süreli yükseliş yaşarken, daha sonra kısmi bir geri çekilme görüldü. Yine de yatırımcılar, Apple – Google yakınlaşmasını yapay zekâ rekabetinde dengeleri değiştirebilecek bir gelişme olarak yorumluyor.

Apple ve Google arasındaki bu stratejik ortaklık, önümüzdeki dönemde mobil yapay zekâ deneyiminin nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları sunuyor.