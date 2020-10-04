İnternet
Google, uygulama mağazası kurallarını değiştiriyor
Yalnızca birkaç hafta önce Apple, diğer şeylerin yanı sıra oyun akışı uygulamalarına izin vermek ve uygulama içi satın alımlarla ilgili kuralları netleştirmek için App Store kurallarını revize etti. Ardından Google da uygulama mağazası kurallarını güncelledi.
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Google uygulaması mağazası neleri değiştiriyor?
Düzenleme tehdidi altında olan Google, bu hafta Google uygulama mağazası faturalandırma politikalarını değiştiriyor. Şirket, hangi tür işlemlerin Google’ın uygulama içi satın alma komisyonlarına tabi olacağını daha iyi açıklığa kavuşturmak için güncellediğini duyurdu. Daha ayrıntılı olan güncelleme, önceki politikanın amacını değiştirmese de, uygulamalarında dijital ürünler satarken şu anda Google Play’in faturalandırma sistemini kullanmayan geliştiricilerin bir yüzdesini etkileyecektir.
Ayrıca şirket, Android 12’de kullanıcıların Google Play’e alternatif olarak üçüncü taraf uygulama mağazalarını yüklemesini ve kullanmasını kolaylaştıracak değişiklikler yapacağını duyurdu. Şirket, mevcut faturalandırma politikalarının yalnızca Google Play’deki uygulamaların %3′ünden daha azı için geçerli olduğunu söylüyor. Bu uygulamaların % 97’si zaten Google uygulama mağazası faturalandırma kitaplığını kullanıyor. Bu, açıklığa kavuşturulan şartlar altında uyumlu hale gelmesi gereken uygulamaların yalnızca küçük bir yüzdesinin olduğu anlamına geliyor.
Kurallar, Netflix ve Spotify gibi uygulama içi satın alma kurallarını çevreleyen daha büyük hizmetleri uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Ancak Google’ın, uygulamaların alternatif ödeme yöntemlerini iletmesine izin verme konusunda ne kadar müsamahakar olacağı henüz net değil. Şu anda Google, geliştiricilerin kullanıcılara Google Play uygulaması dışında nasıl kaydolacakları ve alternatif ödemeleri nasıl kullanacakları hakkında bilgi verebileceğini söylüyor. Ancak Google’ın böyle bir bağlantının bir uygulamanın ana ekranına belirgin bir şekilde yerleştirilmesine izin verip vermeyeceğini, veya bir uygulamanın yalnızca mevcut abonelere hitap edip etmeyeceği gibi ayrıntıları henüz bilmiyoruz.
İnternet
Twiter, yanlış bilgilere karşı “Birdwatch” özelliği geliştirdi
Twitter, Birdwatch (kuş gözlemi) adında yeni bir deneysel araca sahip. Platformun yanlış bilgilere karşı silah cephaneliğini genişletme çabalarının yeni ve etkili bir parçası. Sosyal medya danışmanı Matt Navarra, mobil cihazdaki özelliğin ekran görüntülerini tweetleyerek mevcut durumunda nasıl göründüğünü gösterdi. Görünüşe göre araç, kullanıcıların Sessiz, Engelle ve Bildir düğmelerini de bulabilecekleri açılır menüye bir seçenek olarak eklenecek.
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Twitter Birdwatch nasıl çalışıyor?
Bir kullanıcı Birdwatch’a bir gönderi eklediğinde, esasen onu denetlenmesi için işaretler. Ayrıca, özel olabilen veya herkese açık hale getirilebilen ve söz konusu tweet’i neden işaretlediklerini açıklayan notlar da ekleyebilecekler. Özellik uygulanırsa, Twitter, kullanıcıların Birdwatch’la ilgili notlarını gösteren bir tweet’in altına bir çift dürbün (veya gözlük) gibi görünen yeni bir simge yerleştiriyor. Ayrıca platform, arayüz kenar çubuğuna kullanıcıların katkılarını takip edebilecekleri “Kuş Gözlemi Notları” adlı yeni bir sekme ekleyecektir. Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong, aracın varlığını ilk kez Ağustos ayında, çok daha basit olduğu ve henüz bir adı olmadığı zaman, erken haliyle tanıttı. Twitter yaptığı açıklamada: “Yanlış bilgileri ele almanın ve Twitter’da tweetler için daha fazla bağlam sağlamanın birkaç yolunu araştırıyoruz. Yanlış bilgi kritik bir konudur ve bunu ele almak için birçok farklı yolu test edeceğiz.
Birdwatch kitle kaynak kullanımına dayalı bir denetleme aracı olarak tasarlanmış gibi görünse de, herkese kamuya açık notlar ekleme gücü vermek, şirketin başarmaya çalıştığı şeye ters gelebilir. Twitter’ın tüm kullanıcıların diğer kişilerin okuyabileceği notlar eklemesine izin verip vermeyeceğini veya yalnızca doğrulanmış uzmanlar veya moderatörler gibi seçkin kullanıcıların yapıp yapamayacağını öğrenmek için büyük olasılıkla gelecekteki sürümleri veya daha geniş bir sunum için beklememiz gerekecek.
İnternet
Google Takvim uygulaması, artık görev oluşturup görüntülüyor!
Google, G Suite hizmetlerini ve uygulamalarını yükselttiğinden, yapılacaklar listesi işlevini de güncelledi. Google Görevler uygulaması web üzerinde Google Takvim‘e entegre edildi, ancak önceden bu görevlere yalnızca özel bir uygulama (Android, iOS) aracılığıyla hareket halindeyken erişebiliyordunuz. Artık Android ve iOS’ta Google Takvim uygulamasının bir parçası olarak görevler özelliği eklendi. Kullanıcılar, uygulamadan çıkmadan takvimlerine yeni görevler ekleyebilir ve mevcut görevleri görüntüleyebilir.
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Google takvim görev özelliği nasıl çalışıyor?
Uygulamanıza görev eklemek ve mevcut görevlerinizi görütülemek için yapmanız gerekenler ise basit. Uygulamada, “+ “işaretine basın ve diğer herhangi bir etkinlik gibi bir görev ekleyin, ardından sağ taraftaki çubukta görünecekler. Google Takvim kullanıyorsanız ve özelliği henüz görmüyorsanız, kullanıma şimdi başlıyor ve tüm hesaplara ulaşması birkaç hafta sürecektir.
Geçen yıl Google, diğer G Suite hizmetlerine hatırlatıcıları içe aktarma özelliğini ekledi ve şimdi Görevler, öğrenciler için önerdiğimiz organizasyon uygulamalarıyla veya genel olarak favori Yapılacaklar Listesi uygulamalarımızla rekabet edecek şekilde daha iyi konumlandırıldı. Yeni özellik devrimsel bir değişilik sağlamıyor fakat yoğun olduğumuz modern çağda zamandan kazandıran ufak bir detay olarak karşımıza çıkıyor.
Google takvim güncellemesi, masaüstü Gmail’inizde de bir yapılacaklar listesi oluşturmanıza olanak sağlıyor. Görevler ayrıca e-postaları yapılacaklar listenize sürükleyip bırakmanıza, görevlerinizin sırasını yeniden düzenlemenize ve tamamlananları işaretlemenize olanak tanır. Güncellenmiş tasarım, daha şık ve iş rutininize dahil edilmesi daha kolay.
İnternet
Google, YouTube hikayelerinde ses netleştiren yeni konuşma geliştirme teknolojisi başlattı
Google, bu hafta YouTube Hikayeleri içinde, kullanıcıların video kliplerindeki arka plan gürültüsünü azaltmalarına ve ana konuya daha fazla vurgu yapmalarına olanak tanıyan yeni bir konuşma geliştirme seçeneği başlattı.
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Hikayelerde ne değişecek?
Bu videoda görebileceğiniz (veya duyabileceğiniz) gibi, kullanıcıların yükleme ayarlarında uygulayabilecekleri yeni seçenek, arka plan sesini azaltır, ana sunumu iyileştirir ve konuşmayı netleştiriyor. Google, teknolojiyi bir videonun konusunun konuşmasını izole etmek için makine öğrenimi teknolojisinden yararlanarak, konuşmadan metne çeviriye yönelik devam eden çalışmasının bir parçası olarak ele alıyor.
Şirketin tarafından yapılan açıklama ise:
“Modeli geniş ölçekli bir çevrimiçi video koleksiyonu üzerinde eğiterek, konuşma ve görsel sinyaller arasındaki korelasyonları yakalayabiliyoruz. Örneğin ağız hareketleri ve yüz ifadelerini okuyor ve bu daha sonra videodaki kişinin konuşmasını ayırmak için kullanılabilir veya konuşmayı arka plan seslerinden ayırabilir. Bu teknoloji, yalnızca konuşma ayırma ve iyileştirme son teknoloji sonuçlar elde etmekle kalmıyor. Aynı zamanda özellikle videodaki görsel ipuçları kimin ne söylediğini belirlemeye yardımcı oluyor. Birden fazla kişi konuştuğunda yalnızca ses üzerinden işleme alır.”
Google, geliştirmelere devam ediyor
Google tarafından getirilen yeni özellik, hikaye kliplerinizi geliştirmenin ötesinde uygulamalara sahip. Ancak YouTube Hikayeleri, süreç için iyi bir test alanı sağlarken, kullanıcılara Hikayeler sunumlarını iyileştirmenin başka bir yolunu da sunuyor.