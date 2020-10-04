Google, uygulama mağazası kurallarını değiştiriyor

Yalnızca birkaç hafta önce Apple, diğer şeylerin yanı sıra oyun akışı uygulamalarına izin vermek ve uygulama içi satın alımlarla ilgili kuralları netleştirmek için App Store kurallarını revize etti. Ardından Google da uygulama mağazası kurallarını güncelledi.

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Google uygulaması mağazası neleri değiştiriyor?

Düzenleme tehdidi altında olan Google, bu hafta Google uygulama mağazası faturalandırma politikalarını değiştiriyor. Şirket, hangi tür işlemlerin Google’ın uygulama içi satın alma komisyonlarına tabi olacağını daha iyi açıklığa kavuşturmak için güncellediğini duyurdu. Daha ayrıntılı olan güncelleme, önceki politikanın amacını değiştirmese de, uygulamalarında dijital ürünler satarken şu anda Google Play’in faturalandırma sistemini kullanmayan geliştiricilerin bir yüzdesini etkileyecektir.

Ayrıca şirket, Android 12’de kullanıcıların Google Play’e alternatif olarak üçüncü taraf uygulama mağazalarını yüklemesini ve kullanmasını kolaylaştıracak değişiklikler yapacağını duyurdu. Şirket, mevcut faturalandırma politikalarının yalnızca Google Play’deki uygulamaların %3′ünden daha azı için geçerli olduğunu söylüyor. Bu uygulamaların % 97’si zaten Google uygulama mağazası faturalandırma kitaplığını kullanıyor. Bu, açıklığa kavuşturulan şartlar altında uyumlu hale gelmesi gereken uygulamaların yalnızca küçük bir yüzdesinin olduğu anlamına geliyor.

Kurallar, Netflix ve Spotify gibi uygulama içi satın alma kurallarını çevreleyen daha büyük hizmetleri uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Ancak Google’ın, uygulamaların alternatif ödeme yöntemlerini iletmesine izin verme konusunda ne kadar müsamahakar olacağı henüz net değil. Şu anda Google, geliştiricilerin kullanıcılara Google Play uygulaması dışında nasıl kaydolacakları ve alternatif ödemeleri nasıl kullanacakları hakkında bilgi verebileceğini söylüyor. Ancak Google’ın böyle bir bağlantının bir uygulamanın ana ekranına belirgin bir şekilde yerleştirilmesine izin verip vermeyeceğini, veya bir uygulamanın yalnızca mevcut abonelere hitap edip etmeyeceği gibi ayrıntıları henüz bilmiyoruz.