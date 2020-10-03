Google Takvim uygulaması, artık görev oluşturup görüntülüyor!

Google, G Suite hizmetlerini ve uygulamalarını yükselttiğinden, yapılacaklar listesi işlevini de güncelledi. Google Görevler uygulaması web üzerinde Google Takvim‘e entegre edildi, ancak önceden bu görevlere yalnızca özel bir uygulama (Android, iOS) aracılığıyla hareket halindeyken erişebiliyordunuz. Artık Android ve iOS’ta Google Takvim uygulamasının bir parçası olarak görevler özelliği eklendi. Kullanıcılar, uygulamadan çıkmadan takvimlerine yeni görevler ekleyebilir ve mevcut görevleri görüntüleyebilir.

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Google takvim görev özelliği nasıl çalışıyor?

Uygulamanıza görev eklemek ve mevcut görevlerinizi görütülemek için yapmanız gerekenler ise basit. Uygulamada, “+ “işaretine basın ve diğer herhangi bir etkinlik gibi bir görev ekleyin, ardından sağ taraftaki çubukta görünecekler. Google Takvim kullanıyorsanız ve özelliği henüz görmüyorsanız, kullanıma şimdi başlıyor ve tüm hesaplara ulaşması birkaç hafta sürecektir.

Geçen yıl Google, diğer G Suite hizmetlerine hatırlatıcıları içe aktarma özelliğini ekledi ve şimdi Görevler, öğrenciler için önerdiğimiz organizasyon uygulamalarıyla veya genel olarak favori Yapılacaklar Listesi uygulamalarımızla rekabet edecek şekilde daha iyi konumlandırıldı. Yeni özellik devrimsel bir değişilik sağlamıyor fakat yoğun olduğumuz modern çağda zamandan kazandıran ufak bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Google takvim güncellemesi, masaüstü Gmail’inizde de bir yapılacaklar listesi oluşturmanıza olanak sağlıyor. Görevler ayrıca e-postaları yapılacaklar listenize sürükleyip bırakmanıza, görevlerinizin sırasını yeniden düzenlemenize ve tamamlananları işaretlemenize olanak tanır. Güncellenmiş tasarım, daha şık ve iş rutininize dahil edilmesi daha kolay.