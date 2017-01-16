Google, Uber Benzeri Araç Servisi için Bir Adım Daha Attı

Google tarafından geliştirilen sürücüsüz araçları halka açık yollarda milyonlarca kilometre yol yaptı ancak bunlar test etmeye yönelik sürüşlerdi.

Yalnız Google tarafından benimsenen bu yaklaşım yakın zamanda meyvelerini verecek gibi gözüküyor. Arama motoru devi araç servisi sektöründe Uber ve Lyft’e önemli bir rakip olabilir. Şirket yeni bir patent başvurusunda bulunarak bu yolda ilk adımını attı.

Başvuru bu ayın başında Patent Yogi isimli bir internet sitesinde yer aldı. Patent genel olarak otonom araçlar için müşteriyi beklediği yerden almaya yarayacak bir sistemi anlatıyor. Buna göre tamamen sürücüsüz olarak çalışan araçlar müşterilerin istekleri doğrultusunda onları yoldan alabilecek ya da gidiş rotasını isteğe öre değiştirebilecek. Ancak bütün yollar sürücüsüz araçlar için açık değil. Otonom araçlar insanların gidebildiği inşaat alanları ya da emniyet şeridi gibi yolları kullanmayabilir.

Bir kullanıcı araç isteği gönderdiğinde araçlar en yakında yer alan güvenli buluşma noktası belirleyecek ve müşterileri buradan alacak. Aynı şey iniş içinde geçerli olacak. Uber de aynı sistemi bir süredir sürücüsüz araçlarında kullanıyor. Bu şirketin ilk hizmete yönelik sürücüsüz araç patenti değil. Google geçen yıl da bir kaza anında yaya yolcuya en az hasarı verecek şekilde aracı yönlendiren bir sistemin de patentini almıştı.