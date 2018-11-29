Google Translate materyal tasarıma geçti!

Google Translate web uygulaması Google’ın yeni tasarım trendi olan Materyal Tasarım’a geçti. Yeni tema artık mobile ve diğer cihazlara daha duyarlı ve şık.

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Google Translate artık daha duyarlı

Yapılan değişiklikler ile birlikte, sitenin görünümü artık materyal tasarıma geçmiş olan diğer Google servisleri ile uyumlu. Bir önceki tasarıma göre, butonların yerlerini bulmak, daha hızlı çeviri yapmak, dokümantasyon eklemek daha hızlı ve daha kolay. Ayrıca çeviri geçmişi ile birlikte etiketlediğiniz ve en çok çevirdiğiniz kelimeleri daha kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. Daha duyarlı tasarıma geçmesi ile birlikte artık Google Translate’in web sürümü tüm cihazlarda daha duyarlı bir şekilde çalışacak.

Güncelleme dünya üzerindeki tüm kullanıcılara sunulmuş durumda. Yeni Google Translate’i nasıl buldunuz?