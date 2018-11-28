2019 yılında çıkacak akıllı telefonlar

2019 yılında çıkacak telefonların adları bilinse de henüz özellikleri netleşmiş değil. 2019 yılında duyurulacağı açıklanan cihazları sizler için araştırdık.

Katlanabilir telefonlar yeni trend olacak!

Akıllı telefon üreticileri amiral gemisi cihazlarını yıllık döngülerle yeniliyorlar. 2019 yılında duyurulacak cihazların bazıları hakkında temel bilgilere sahipken bazıları hakkında tahminden öteye gidemiyoruz. Gelecek yılda çentiksiz ekranlar göz önüne çıkarken, Samsung tarafından duyurulan katlanabilir telefon pazarı da genişleyecek gibi görünüyor. Aynı zamanda kamera ve performans iyileştirmeleri de cihazlarda görünecek. Lafı çok uzatmadan 2019’da gelecek cihazlara bakalım.

2019’un ilk 6 ayında gelecek telefonlar:

Samsung Galaxy S10 Serisi

Samsung Flex

LG G8 ThinQ

Sony Xperia XZ4

Nokia 9

Huawei P30 ve P30 Pro

OnePlus 7

Blackberry Key3

2019’un ikinci 6 ayında gelecek telefonlar:

Samsung Galaxy Note 10

Xiaomi Pocophone F2

Moto Z4

Apple iPhone 2019 Serisi

Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL

OnePlus 7T

LG V50 ThinQ

Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro

Razer Phone 3

Xiaomi Mi Mix 4

Cihazların bazıları hakkında çıkan bilgilere göz atalım.

Samsung Galaxy S10 Serisi

Samsung büyük olasılıkla Galaxy S10’un üç farklı versiyonunu açıklayacak ve bu telefonlar 7nm üretim süreci üzerine kurulu yepyeni, güçlü bir yonga seti ile gelecek. Bu iç cihazın ucuz olanı, 5.8 inç ekran boyutuna sahip olurken, yandan taraftan okutulan bir parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Orta seviyede çıkacak olan cihaz ise, 6.1 in. Ekran boyutuna sahip olurken, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile gelecek. En yüksek varyasyon olacak Galaxy S10+ modeli ise 6.44 inçlik ekran boyutuna sahip olurken, ön tarafta 2, arka tarafta ise 3 kameraya yer verilecek.

Samsung Flex

Samsung’un geliştirici konferansında duyurduğu katlanabilir telefonu Flex, akıllı telefonlar içinde devrim niteliğinde olacak gibi görünüyor. Flex’in mevcutta bulunan akıllı telefonlardan kalın olacağı görünürken, devasa büyüklükte olacak. Detaylar için buradan Samsung Flex ile ilgili yazdığımız habere ulaşabilirsiniz.

LG G8 ThinQ

Henüz bu telefon hakkında pek bir şey bilmiyor olsak da, önümüzdeki yılda geleceği kesin olan cihazlardan bir tanesi. G8 ile ilgili en iyi tahmin, iki ön kamera ve bu kameraların ekranın içine gömülü olarak geleceği.

Nokia 9

Nokia 9 arka tarafında bulunan birçok kamera ile tamamen fotoğraf ve video odaklı bir telefon halinde gelecek. Cihaz hakkında bilinen bir detay ise 7nm üretim sürecine sahip bir yonga seti ile gelecek olması.

Huawei P30 ve P30 Pro

P30 serisinin Kirin 980 yonga seti ile geleceği bilinirken, kamera ve performans konusunda da iyileştirmeler olacağı kesin. Ayrıca bu seride yeni Porsche tasarımlarının da gelmesi bekleniyor.

Pocophone F2

Pocophone F1 2018 yılının flaş telefonlarından biri olmayı başardı. Ucuz fiyatı ve buna karşın iyi performası ve kamerası ile pek çok kesim tarafından beğenildi. 2019 yılında ise bu telefonun daha gelişmiş bir versiyonunun yine ucuza satılacağı düşünülüyor.