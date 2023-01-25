Okullar kapanmış, karneler alınmış ve yarı yıl tatiline girmişken karne hediyesiz bir tatil geçirmekte olmazdı! vivo’dan seçtiğimiz tatil hediyeleri listemizle sizlerle birlikteyiz. Seçtiğimiz ürünlerden bazılar ise vivo Y35, vivo Y22s ve vivo Y16. Birbirinden güzel olan bu telefonlardan vivo Y16 ise HWP’den sizlere hediye!

vivo Y35 İncelemesine göz atmak için; https://youtu.be/HCva0Jbjy6A

vivo Y serisine Myvivoshop üzerinde göz atmak için; https://myvivoshop.com/collections/y-serisi

Çekiliş Hardware Plus Instagram hesabındaki gönderi üzerinden yapılacaktır. Çekiliş sonuçları 1 Şubat 2023 tarihinde Instagram’da paylaşılan gönderi ile belli olacaktır. Çekilişe katılmak için buradaki Instagram gönderisine bakabilirsiniz:

Herkese bol şanslar ve iyi tatiller!

#vivo #vivoYserisi #vivoY16