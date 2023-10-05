Google, Google Pixel 8 serisi için özel olarak tasarlanmış olan Google Tensor G3 adlı yeni bir yonga setini tanıttı. Bu yonga seti, yapay zeka (AI) yeteneklerini güçlendirmek ve daha gelişmiş özellikler sunmak için bir dizi önemli gelişmeyi içeriyor. Gelin bu yonga setinin sunduğu özelliklere yakında bakalım.

Çoklu Yapay Zeka İlerlemeleri: Google, Tensor G3 çipi ile günlük yaşamda yapay zeka kullanımını artırmayı hedefliyor. Bu yonga seti, bir dizi yapay zeka ilerlemesi sunuyor ve bu sayede daha akıllı ve gelişmiş kullanıcı deneyimleri sağlamak için çeşitli uygulamalarda kullanılabiliyor.

Yeni Nesil TPU (Tensor Processing Unit): Tensor G3, özel olarak tasarlanmış yeni nesil TPU’ları içerir. Bu TPU’lar, Google’ın yapay zeka modellerini işlemek için optimize edilmiş.

ARM CPU’lar ve GPU: Yonga seti, en yeni ARM işlemcileri ve gelişmiş bir GPU’yu içerir, bu da daha hızlı ve güçlü performans sunuyor.

Kamera İyileştirmeleri: Tensor G3, fotoğraf ve video çekimlerinde önemli iyileştirmeler sağlar. Daha iyi ayrıntı, renk doğruluğu, kontrast ve dinamik aralık sunar. Ayrıca hesaplamalı fotoğrafçılık, Magic Eraser ve Best Take gibi özellikleri destekliyor.

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Gelişmiş Güvenlik: Yonga seti, Tensor güvenlik çekirdeği ve Titan M2 güvenlik çipi ile donatılmıştır. Bu, cihazın güvenliğini artırarak karmaşık saldırılara karşı daha dayanıklı hale getiriyor.

Doğal Dil İşleme ve Konuşma Anlama: Tensor G3, doğal dil anlama ve konuşma işleme konularında da gelişmiş yeteneklere sahiptir. Google Asistan ile daha iyi etkileşimler sağlıyor

Yapay Zeka İlerlemesi: Tensor G3, cihaz içi yapay zeka modellerini işlemek için verimli bir mimariye sahiptir. Bu, cihaz içi üretken yapay zeka uygulamalarının karmaşıklığını ele alabilir.

Google, bu yeni yonga setinin teknik ayrıntılarını tam olarak açıklamamış olsa da, Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro gibi cihazlarda kullanılacak ve kullanıcılarına daha iyi bir kullanıcı deneyimi, gelişmiş fotoğrafçılık ve güvenlik sunmayı amaçlıyor. Bu yonga setinin gerçek performansı ve teknik özellikleriyle ilgili daha fazla bilgi gelecekte ortaya çıkabilir.