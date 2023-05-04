Android dünyasının kralları Google Pixel’in yeni modelleri her sene Google’ın Google I/O etkinliğinde tanıtılıyor. Etkinlik bu sene 10 Mayıs tarihinde yapılacak. Yani 6 gün sonra. Bu etkinlikte Google’ın bir dizi ürün tanıtması bekleniyor. Bunlardan birisi de Google Pixel 7a. Bir süredir Pixel 7a hakkında sızıntılar duyuyoruz. Geldiğimiz noktada bugün ise Pixel 7a Geekbench testinde görüntülendi. Detaylara göz atalım.

Geekbench testine göre Pixel 7a, Tensor G2 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu Google’ın kendi üretmiş olduğu ikinci yonga seti. İlki olan Tensor’ü Google Pixel 6 serisinde. ikinci olan Tensor G2’yi ise Google Pixel 7 serisinde görmüştük. Tensor G2 yonga setine ise 8 GB RAM eşlik edecek. Bunun haricinde akıllı telefonun kutudan Android 13 ile çıkacağı da doğrulanmış oldu.

Akıllı telefon Geekbench testinde tekli çekirdek skorunda 1380 puan, çoklu çekirdek skorunda ise 3071 puan aldı.

Önceki sızıntılarda akıllı telefonun 90 hz ekran yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlükte 6.1 inç büyüklükte OLED panel bir ekran ile birlikte geleceği söylenmişti. Kamera tarafında ise çift arka kamera kurulumuna sahip olacak olan akıllı telefon 64 MP çözünürlükte Sony IMX787 sensöre ve 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kameraya sahip olacak. Ön tarafta ise 10.8 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunacak.

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Pixel 7a kaputun altında Google Tensor G2 yonga setine sahip olacak. Depolama tarafında ise Pixel 7a’nın 256 GB dahili depolamaya sahip bir varyant ile birlikte geleceği sızdırıldı. Bu varyantta 8 GB RAM olduğu söyleniyor. Pixel 7a, 8 GB RAM + 256 GB dahili depolamaya sahip varyant dışında başka varyantlara da sahip olabilir.