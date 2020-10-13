Google Takvim web sürümüne Google Haritalar entegre edildi
Google Görevler entegrasyonunun geçtiğimiz aylarda Google’ın Takvim hizmetine sunulmasının ardından, bugün Takvim’in web sürümüne Google Haritalar desteği eklendi.
İlginizi çekebilir: Google Asistan hatırlatıcı özelliği G Suite için yeniden aktifleşti
Google Workspace bünyesinde yer alan uygulamalardaki yan panel sayesinde kullanıcılar Takvim, Keep, Görevler ve Voice gibi hizmetlere hızlı erişim sağlayabiliyor. Bugünden itibaren Google, Takvim’in web sürümüne Google Haritalar entegrasyonu kazandırarak yepyeni bir kolaylık sağlamaya başladı.
Google Takvim web sürümünde Haritalar böyle görünüyor
Google Takvim hizmetinin web sürümü olan calendar.google.com adresinden erişebileceğiniz Google Haritalar eklentisi, sağ paneldeki Keep ve Görevler simgelerinin hemen altında yer alıyor. Haritalar simgesine dokunulduğunda küçük bir arama motoru ve harita görünümüne ek olarak “Son Aramalar” ve “Kaydedilenler” sekmesi çıkıyor. İlk sekmede Google hesabınızla oturum açtığınız diğer cihazlarınızdan gelen arama geçmişine yer veriliyorken, ikincisi sekmede ise kaydettiğiniz koleksiyonlar / listeler bulunuyor.
Ek olarak Google Takvim uygulamasına eklenen Google Haritalar eklentisinde arama butonunda üç kategori yer alıyor: Market, Paket servisi ve Otel. Anlaşıldığı üzere Google, eklentideki arama işlevini Haritalar’ın ana sürümü ile birebir aynı yaparak kullanıcı deneyiminden ödün vermek istemiyor.
Takvim’deki Google Haritalar eklentisi küçük bir alan kaplamasına karşın, tam özellikler sunması yönüyle kullanıcıları gerçek anlamda memnun edeceğe benziyor. Kullanıcılar, bir yandan diğer işleriyle uğraşırken bir yandan da ihtiyaç duydukları her şeyi bu kompakt eklenti sayesinde halledebilecek.
YouTube Müzik TV uygulaması için 2 önemli yenilik geldi
Google, YouTube Müzik servisini akıllı TV uygulamasıyla kullananları memnun edecek önemli güncellemeler yaptı. Güncellemeler, YouTube Müzik’in olmazsa olmaz özelliklerini televizyonlara getiriyor.
İlginizi çekebilir: YouTube Music, My Mix ile daha iyi çalma listeleri oluşturacak!
YouTube Müzik, TV uygulamasında yepyeni özellikler sunuyor
Pazartesi günü YouTube, Android TV OS çalıştıran TV’ler ve Google TV’li yeni Chromecast dahil olmak üzere YouTube Müzik TV uygulaması için bir dizi güncellemeyi kullanıma sundu. Bir blog gönderisinde şirket, tüm akıllı TV’ler için YouTube Müzik kullanıcılarının artık mevcut kitaplıklarında kayıtlı oynatma listelerine ve beğendikleri şarkılara erişebileceklerini söyledi.
İlgili seçenekler, YouTube TV uygulaması içindeki YouTube Müzik sekmesinde kendine yer edinecek. Güncelleme ayrıca albümleri ve çalma listesi kapaklarını gösteren yeni görseller de içeriyor.
“YouTube Müzik’e daha da fazla özellik getirmek için çok çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda, YouTube Müzik Premium kullanıcıları uygulamadan çıktıktan sonra arka planda müzik çalma desteğine de kavuşacak.”
Eklenen yeni özelikler şu şekilde:
- Müzik kitaplığınızın keyfini çıkarın: Kitaplığınızdaki kayıtlı oynatma listelerinize ve beğendiğiniz şarkılara, doğrudan TV için YouTube uygulamanızdaki YouTube Müzik sekmesinden kolayca erişin.
- Sevdiğiniz müziği bulun: Sevdiğiniz müziği bulmanızı kolaylaştıran albüm ve çalma listesi resimlerini en iyi haliyle sergilemek için görseller güncellendi.
Ayrıca Google TV’li yeni Chromecast dahil olmak üzere Android TV OS çalıştıran TV’ler için de şu özellikler eklendi:
- Yüklemelerinize erişin: Bilgisayarınızdan YouTube Müzik kitaplığınıza şarkı yükleyin ve onlara büyük ekranda erişin.
- Dinleyin ve TV’lerden bakın: Yeni bir oynatma arayüzü artık şarkı ve sanatçı adı gibi bilgiler ve müzik çalarken bir ilerleme çubuğu içeriyor.
- Ana ekranınızda melodileri keşfedin: Android TV ana ekranına sahip cihazlarda, eski klasiklerden yeni hitlere kadar bir sonraki şarkınızı bulmanıza yardımcı olacak yepyeni bir YouTube Music satırı göreceksiniz.
YouTube Müzik yakında tamamıyla Google Müziğin yerini alacağı için TV’lerde çok daha fazla değişiklik bekleniyor. Şimdilik kullanıcıların olmazsa olmazı denebilecek özellikler kullanıma sunulsa da, ileriki dönemlerde yepyeni değişiklikler TV kullanıcılarını bekliyor olacak.
Google Asistan hatırlatıcı özelliği G Suite için yeniden aktifleşti
Google, Asistan uygulamasının hatırlatıcı özelliğini G Suite (yeni adıyla Workspace) hesapları için yeniden aktif hale getirdi. Değişiklik ilk olarak Reddit kullanıcılarının bildirmesiyle ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir: Google Asistan, üçüncü parti uygulamaları da desteklemeye başlıyor
Geçtiğimiz senenin ağustos ayında Google, Asistan uygulamasının hatırlatıcılar işlevini G Suite hesapları için kullanımdan kaldırmıştı. Yaptığı resmi duyuruyla birlikte bu gelişmeyi bildiren şirket, çoğu G Suite kullanıcısının da tepkisini üzerine çekmişti. Bugünlerde, Google’ın Asistan hatırlatıcılarını G Suite (şimdiki adıyla Google Workspace) kullanıcılarına yeniden sunmaya başladığına dair geri bildirimler ortaya çıkmaya başladı.
Google Asistan hatırlatıcı özelliği G Suite hesaplarında yeniden çalışıyor
Önceden telefonunda Google Asistan ile ücretli, kurumsal / iş hesabında oturum açmak ve hatırlatıcı ayarlamak isteyenler, “Üzgünüz, hatırlatıcılar şu anda G Suite kullanıcıları için mevcut değil.” hatasıyla karşılaşıyordu. Google da kullanım deneyimini iyileştirmek üzere çalışırken, G Suite hesaplarında Asistan’ın hatırlatıcı ayarlama özelliğini artık desteklemediğini resmi olarak açıkladı.
Son birkaç gün içerisinde kullanıcılardan gelen raporlara göre bu durum değişiyor. Reddit’te bir grup G Suite / Google Workspace kullanıcısı, telefonunda artık Google Asistan ile hatırlatıcılar oluşturabildiğini söylemekle birlikte bu durumdan memnuniyetini dile getiriyor. Kullanıcılar ayrıca mobil cihazların yanı sıra akıllı hoparlörde de söz konusu işlevin çalıştığını doğruladı.
Bu gelişmenin, geçen haftaki Google Workspace markasıyla bir ilgisi olup olmadığı net değil, Google kanadından resmi bir açıklama da gelmedi. Ancak her halükarda kullanıcılar tarafından hoş karşılanıyor.
Google Chrome IETF QUIC ve HTTP / 3 desteğine kavuşuyor
Google, blog gönderisinde yaptığı duyuruda Chrome tarayıcı için IETF QUIC ve HTTP / 3 teknolojisini desteklemeye başladığını duyurdu. Bunlar sayesinde Google’ın arama motoru ve YouTube, olduğundan çok daha hızlı tepki verecek.
İlginizi çekebilir: Google, kullanıcıları ‘kalıcı’ AR deneyimi ile buluşturacak!
İnternet ortamında bizi hwp.com.tr, youtube.com vb. tüm sitelere bağlayan tarayıcılarda artık kabul görmüş TDP protokolü, yavaş yavaş yerini daha hızlı teknolojilere bırakmaya yüz tutuyor. Bu hafta Google, blog sayfasında yaptığı duyuruyla beraber Chrome için IETF QUIC ve HTTP / 3 teknolojisini desteklemeye başladığını duyurdu.
Kısaca özetlemek gerekirse QUIC; TCP, TLS ve daha fazlasının özelliklerini birleştiren çiçeği burnunda bir ağ iletimi protokolü. Yalnızca QUIC üzerinden çalışabilen HTTP / 3 ise, web trafiğinin büyük çoğunluğunu taşıyan HTTP protokolünün en son sürümü.
Google Chrome, IETF QUIC ve HTTP / 3 ile daha da hızlanacak
QUIC teknolojisinin geçmişine doğru şöyle biraz baktığımız zaman, ilk olarak Google tarafından geliştirildiğini ve 2013 yılında duyurulduğunu görüyoruz. O zamandan beri bu protokol, zamanla gelişimini tamamladı ve artık Google trafiğinin üçte birinden fazlasını taşıma görevini üstleniyor. Google, 2015 yılında QUIC’i IETF’in bir parçası yapmıştı ve protokol, günümüze gelindiğinde Google QUIC ve IETF QUIC olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Bu zamana kadar Chrome tarayıcıda Google QUIC’e yer veren teknoloji devi, artık bu durumun değişeceğini ifade etti. Google, IETF QUIC teknolojisi sayesinde Chrome tarayıcının “TCP üzerinden TLS 1.3’e göre HTTP’den önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini” söylüyor.
Örneğin, Google aramalarda gecikmenin %2 azalırken, YouTube’da ise yeniden arabelleğe alma süresinin %9 azaldığı belirtiliyor. Ek olarak Chrome tarayıcının nihai hızı masaüstü sürümde %3, mobil sürümde de %7 artmış durumda.
Bu nedenle şirket, tarayıcısında artık IETF QUIC teknolojisini destekleyeceğini açıkladı. Hatta bu haftadan itibaren Chrome kullanıcılarının %25′lik kısmında söz konusu destek kullanıma sunulmuş durumda. Ayrıca Google, Chrome m85′in henüz IETF QUIC’te 0-RTT’yi desteklemediğini, ancak önümüzdeki aylarda bu desteğin de ekleneceğini açıkladı. IETF QUIC 0-RTT desteğinin eklenmesiyle beraber Google’ın açıkladığı performans istatistiklerinde çok daha fazla artış görülecek.