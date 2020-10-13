Google Takvim web sürümüne Google Haritalar entegre edildi

Google Görevler entegrasyonunun geçtiğimiz aylarda Google’ın Takvim hizmetine sunulmasının ardından, bugün Takvim’in web sürümüne Google Haritalar desteği eklendi.

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Google Workspace bünyesinde yer alan uygulamalardaki yan panel sayesinde kullanıcılar Takvim, Keep, Görevler ve Voice gibi hizmetlere hızlı erişim sağlayabiliyor. Bugünden itibaren Google, Takvim’in web sürümüne Google Haritalar entegrasyonu kazandırarak yepyeni bir kolaylık sağlamaya başladı.

Google Takvim web sürümünde Haritalar böyle görünüyor

Google Takvim hizmetinin web sürümü olan calendar.google.com adresinden erişebileceğiniz Google Haritalar eklentisi, sağ paneldeki Keep ve Görevler simgelerinin hemen altında yer alıyor. Haritalar simgesine dokunulduğunda küçük bir arama motoru ve harita görünümüne ek olarak “Son Aramalar” ve “Kaydedilenler” sekmesi çıkıyor. İlk sekmede Google hesabınızla oturum açtığınız diğer cihazlarınızdan gelen arama geçmişine yer veriliyorken, ikincisi sekmede ise kaydettiğiniz koleksiyonlar / listeler bulunuyor.

Ek olarak Google Takvim uygulamasına eklenen Google Haritalar eklentisinde arama butonunda üç kategori yer alıyor: Market, Paket servisi ve Otel. Anlaşıldığı üzere Google, eklentideki arama işlevini Haritalar’ın ana sürümü ile birebir aynı yaparak kullanıcı deneyiminden ödün vermek istemiyor.

Takvim’deki Google Haritalar eklentisi küçük bir alan kaplamasına karşın, tam özellikler sunması yönüyle kullanıcıları gerçek anlamda memnun edeceğe benziyor. Kullanıcılar, bir yandan diğer işleriyle uğraşırken bir yandan da ihtiyaç duydukları her şeyi bu kompakt eklenti sayesinde halledebilecek.