Google Servisleri Türkiye’de yüklü gelmeyebilir! Rekabet Kurumu ile Google anlaşmaya varamadı. Türkiye‘deki Android işletim sistemli akıllı telefonlarda Google Servisleri yüklü olarak gelmeyecek.

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Rekabet Kurumu, Android cihazlarda önyüklü olarak Google servislerinin gelmesinin pazarı domine edilerek, haksız rekabet yarattığına karar verdi ve Google‘a bu konu ile ilgili kısa bir süre önce ceza kesti. Google, Türkiye‘deki partnerlerine gönderdiği açıklama ile rekabet kurumuyla anlaşmaya çalıştıklarını, anlaşamama durumunda ise Türkiye‘deki Android ve Android One cihazlarda Google Servisleri’nin önyüklü olarak gelmeyeceği bilgisini verdi.

Önümüzdeki günlerde bu konu çok konuşulacak gibi duruyor. Anlaşmaya varılamaması halinde ise hem kullanıcıları hem satıcıları zorlu bir süreç bekleyecek gibi gözüküyor.